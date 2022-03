Le Pentagone assure qu'il défendra le territoire de l'OTAN en cas d'attaque

Le département américain de la Défense a réitéré que les États-Unis et leurs alliés défendraient le territoire de l'OTAN en cas d'attaque.

"Une attaque armée contre l'un est considérée comme une attaque armée contre tous", a déclaré dimanche à ABC le porte-parole du Pentagone, John Kirby, en réponse aux tirs de roquettes russes près de la frontière polonaise. Et c'est pour la même raison que les États-Unis et l'OTAN renforceraient leur présence à la frontière orientale du territoire de l'OTAN, a déclaré M. Kirby. "Nous avons dit très clairement à la Russie que le territoire de l'OTAN sera défendu non seulement par les Etats-Unis, mais aussi par nos alliés", a déclaré John Kirby. Il a déclaré qu'il existe une ligne de communication directe avec le ministère russe de la Défense afin d'éviter un conflit direct.

L'armée russe a lancé une attaque à la roquette près de la ville ukrainienne de Lviv, tuant au moins 35 personnes et en blessant des dizaines d'autres, non loin de la frontière polonaise.

Jake Sullivan, conseiller du président américain Joe Biden pour la sécurité nationale, a également déclaré dimanche à la chaîne NBC que les États-Unis défendraient chaque partie du territoire de l'OTAN. Cependant, l'armée américaine n'interviendra pas directement sur le sol ukrainien pour éviter une confrontation avec la Russie, a déclaré Jake Sullivan.