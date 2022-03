Accueil International Europe Le Kosovo voudrait "profiter" de la guerre en Ukraine Pristina, Mitrovica - Les chars serbes sont-ils aux portes du Kosovo ? On pourrait le croire à entendre les déclarations des autorités de Pristina. ©AFP Jean-Arnault Dérens - Envoyé spécial à Prisitina

Dans une interview à l'AFP, le Premier ministre, Albin Kurti, a déclaré mardi que Vladimir Poutine allait "provoquer de nouveaux conflits" et que "le Kosovo et les Balkans occidentaux étaient particulièrement en danger". Quelques jours plus tôt, le président du Parlement, Glauk Konjufca, estimait que le contentieux entre le Kosovo...