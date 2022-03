Sa photo a fait le tour du monde: la jeune femme enceinte blessée dans le bombardement de l'hôpital à Marioupol est décédée, son bébé aussi

La jeune femme enceinte, dont la photo a fait le tour du monde, est décédée. Son bébé n'a pas survécu non plus.

C'est une photo qui a circulé dans le monde entier: celle d'une jeune femme enceinte blessée, sortie des décombres de la maternité de Marioupol sur un brancard, après que les lieux aient été bombardés par les Russes. L'image est vite devenue le symbole de l'horreur vécue par les civils de la ville portuaire encerclée par les forces armées russes.

Dans la vidéo et les photos prises par les journalistes après l'attaque de l'hôpital, on voyait la femme caresser son bas-ventre ensanglanté alors que les sauveteurs la transportaient à travers les décombres de la ville assiégée de Marioupol, son visage blanchi reflétant son choc face à ce qui vient de se passer. C'est l'un des moments les plus brutaux de la guerre que la Russie mène depuis 19 jours contre l'Ukraine.

L'Associated Press relate malheureusement ce lundi matin que la jeune Ukrainienne et son bébé sont décédés. La femme, dont le bassin et la hanche étaient fortement touchés, avait été transportée d'urgence dans un autre hôpital, encore plus proche de la ligne de front, où les médecins se sont efforcés de la maintenir en vie, mais leurs efforts ont été vains. L'équipe médicale a également fait naître le bébé par césarienne, mais il ne montrait "aucun signe de vie", a déclaré le chirurgien.