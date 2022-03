Ce chat a élu domicile dans une bibliothèque universitaire: "Il apprécie les câlins des étudiants"

Dans les couloirs de la bibliothèque universitaire de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (Inspe) à Lyon, on peut apercevoir des étudiants en train de réviser, des bibliothécaires en train de ranger les livres empruntés mais également... un chat. Robert a en effet élu domicile dans l'établissement il y a cinq ans, pour le plus grand bonheur des étudiants.

Selon BFM TV, qui révèle l'information, Robert aurait une dizaine d'années. Depuis son arrivée, il n'a plus quitté la bibliothèque. Il est donc naturellement devenu la mascotte des lieux. "Même s'il est relativement indépendant, il apprécie les câlins des étudiants", explique Julie Tardy, la responsable communication de l'Inspe à 30millionsdamis.fr.

Il n'est d'ailleurs pas rare que le petit chapardeur accompagne les étudiants lors de leur pause déjeuner afin de quémander un bout de sandwich. "Il est adorable", commente Emma, une étudiante.

La présence de Robert semble beaucoup plaire aux jeunes. Et ce n'est pas étonnant quand on sait à quel point les animaux peuvent réduire le stress.

Si personne ne sait vraiment comment il est arrivé là, beaucoup suspectent que le chat a été abandonné. Les premiers étudiants l'ont donc accueilli à bras ouverts et surnommé "Robert". Un concours a récemment été lancé sur Instagram pour le rebaptiser mais, pour l'instant, le matou garde toujours son nom d'adoption. A voir les différentes photos partagées sur les réseaux sociaux, il semble en tout cas apprécier sa nouvelle grande famille.