Guerre en Ukraine : de fortes explosions entendues dans le centre de Kiev mardi matin, des zones résidentielles ont été touchées (DIRECT)

Les pourparlers entre délégations russe et ukrainienne doivent continuer mardi, une lueur d'espoir émergeant depuis quelques jours mais en contraste avec l'élargissement de l'opération russe à travers toute l'Ukraine. Le Kremlin a évoqué lundi "la possibilité de prendre sous contrôle total (les) grandes villes qui sont déjà encerclées".

Au moins trois fortes explosions ont été entendues mardi matin dans le centre de Kiev par plusieurs journalistes de l'AFP, l'un d'eux ayant aperçu une colonne de fumée s'élever au loin. La capitale ukrainienne est sous couvre-feu jusqu'à 05H00 GMT. Les détonations sont parfois causées par les armes de défense anti-aérienne.

Au vingtième jour de guerre à la suite de l'invasion russe lancée le 24 février, la quatrième session de négociations pour tenter de trouver une issue à cette crise doit reprendre après une "pause technique" annoncée en fin d'après-midi lundi par le chef des négociateurs ukrainiens, Mykhaïlo Podoliak.

Cette fois, les discussions se déroulent par visioconférence après trois rounds en présentiel au Bélarus voisin puis une rencontre jeudi en Turquie des chefs de la diplomatie russe et ukrainienne.

Les informations en direct:

7h24: La Russie utilise des munitions mystérieuses, selon le New York Times

L'armée russe utilise une forme mystérieuse de munitions dans les missiles à courte portée qu'elle tire depuis la frontière vers l'Ukraine, rapporte le New York Times. Il s'agit de munitions de diversion provenant des missiles à courte portée Iskander M et qui empêchent le système de défense antimissile ukrainien de détecter correctement les projectiles. La communauté internationale ignorait que la Russie possédait ou utilisait ces dispositifs de diversion. Il s'agit, selon une source anonyme du renseignement américain qui s'est confiée au NYT, d'engins d'environ 12 pouces (30 centimètres) de long qui ressemblent à une flèche blanche avec une queue orange. Ils produisent des signaux radio qui interfèrent avec le radar signalant les missiles Iskander M et ils peuvent se charger en chaleur pour attirer les missiles anti-aériens ukrainiens.

Selon un expert en armement interrogé par le NYT, l'utilisation des munitions de diversion pourrait indiquer que l'armée russe commence à se montrer téméraire ou ressent une certaine urgence dans la guerre. Les missiles de diversion se trouvent en effet désormais sur le territoire ukrainien et peuvent donc être analysés par les services de renseignement occidentaux.

6h25: La Chine n'est pas partie prenante dans la guerre en Ukraine

Le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, assure que son pays n'est pas partie prenante dans la guerre en Ukraine après l'invasion de la Russie. Il a ajouté que son gouvernement "ne veut pas de sanctions affectant la Chine", lors d'un entretien téléphonique avec son homologue espagnol José Manuel Albares, selon une déclaration publiée par la diplomatie chinoise mardi.

Pékin rejette le principe même de ces sanctions et "la Chine a le droit de préserver ses droits et intérêts", poursuit le document.

Le chef de la diplomatie chinois a qualifié le conflit ukrainien de "produit d'accumulation et intensification de contradictions de la sécurité européenne au cours des années".

M. Wang n'a pas commenté les informations de presse américaines avançant que la Russie a demandé à la Chine un appui militaire et économique après le début de la guerre. Mais auparavant, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères avait qualifié le sujet de désinformation "malicieuse" des USA.

7h16: Des zones résidentielles ont été touchées par les tirs de ce matin à Kiev

Des tirs ont touché mardi matin au moins deux zones résidentielles à Kiev, selon les secours, faisant un blessé, au moment où les combats s'intensifient autour de la capitale ukrainienne que l'armée russe cherche à encercler. Les services d'urgence ukrainiens ont indiqué sur Facebook qu'une frappe avait atteint un immeuble de neuf étages dans le nord-ouest de la capitale ukrainienne, dans le quartier de Podil.

Ces tirs ont déclenché un incendie qui a été rapidement éteint par les pompiers. Une personne a été prise en charge et hospitalisée, selon les secours, qui ne précisent pas quel type de munitions a été employé.

L'explosion a soufflé toutes les vitres de l'immeuble et de ceux à proximité, selon un journaliste de l'AFP sur place. En début de matinée, plusieurs personnes jetaient par les fenêtres des débris depuis les appartements ravagés du bâtiment. Dans un communiqué distinct, les secours ukrainiens ont indiqué qu'un tir avait causé l'incendie d'une maison dans le quartier d'Ossokorky, dans le sud-est de Kiev. Cette frappe n'a pas fait de victimes, selon cette source.

6h01: De fortes explosions entendues dans le centre de Kiev mardi matin

Au moins trois puissantes explosions ont été entendues par plusieurs journalistes de l'AFP dans le centre de Kiev mardi matin, sans que leur origine soit connue dans l'immédiat. Un journaliste de l'AFP a également vu une colonne de fumée s'élever au loin, mais n'a pu se rendre sur place en raison d'un couvre-feu nocturne en vigueur jusqu'à 05H00 GMT dans la capitale ukrainienne. Ces détonations sont parfois causées par des armes de défense anti-aérienne. Aucune déclaration n'avait été faite de source officielle dans l'immédiat.

Les combats se sont intensifiés ces derniers jours autour de Kiev, ville presque entièrement encerclée par les forces russes qui ont envahi l'Ukraine le 24 février. Plus de la moitié des trois millions d'habitants de Kiev ont quitté la ville depuis le début de l'offensive russe. Lundi, plusieurs morts et des blessés ont été signalés après des bombardements dans différents quartiers de la capitale. De violents combats opposent depuis plusieurs jours les forces russes et ukrainiennes à la périphérie nord-ouest de Kiev.

5h36: Seulement sept couloirs humanitaires sur dix fonctionnent

Seulement sept des dix couloirs humanitaires mis en place pour évacuer des civils des territoires ukrainiens disputés fonctionnent, assurent les autorités ukrainiennes. Environ 4.000 personnes ont été acheminées de manière sécurisée, selon la vice-première ministre Iryna Vereshchuk s'exprimant lundi dans une dépêche de l'agence de presse ukrainienne UNIAN. La moitié d'entre elles venaient de la région de la capitale Kiev. Les évacuations de la station balnéaire de Marioupol ont largement échoué lundi, a ajouté Mme Vereshchuk.

Un convoi d'aide avec de l'eau et des médicaments en route pour la ville assiégée a en outre été bloqué, a-t-elle déploré. Les autorités ukrainiennes accusent la Russie d'avoir recours à des mortiers pour viser les véhicules transportant des civils fuyant la ville d'Hostomel près de Kiev. Elles assurent qu'une femme et deux hommes ont été blessés. Les informations ne pouvaient pas être vérifiées de manière indépendante.

4h59: Zelensky assure que les responsables d'actes de guerre devront rendre des comptes

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a promis que les personnes responsables d'actes de guerre graves devront rendre des comptes. "Nous œuvrons avec nos partenaires sur de nouvelles mesures punitives contre l'Etat russe", a assuré M. Zelensky dans un message vidéo.

"Tout le monde est responsable de la guerre. Toute personne détruisant la démocratie. Toute personne responsable de la répression contre le peuple", a-t-il ajouté. L'armée russe est responsable de crimes de guerre, de "créer de manière délibérée une catastrophe humanitaire" dans les villes ukrainiennes, a poursuivi M. Zelensky, depuis le bureau présidentiel à Kiev, portant une tenue de combattant.

M. Zelensky ajoute en outre que la Russie commence à réaliser qu'elle n'obtiendra rien par la guerre: "Ils ne s'attendaient pas à une telle résistance. Ils croient leur propagande, qui ment à notre sujet depuis des décennies".

Le dirigeant a confirmé que les négociations entre les représentants de l'Ukraine et de la Russie reprendront mardi.

1h57: La réponse d'urgence de l'ONU pour les réfugiés a récolté un mondant record

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) a annoncé avoir atteint un "montant record" de donations pour sa réponse d'urgence en Ukraine. L'agence affirme que les entreprises, fondations et philanthropes ont contribué à hauteur de 200 millions de dollars (182 millions d'euros) en deux semaines pour ses opérations dans la crise ukrainienne.

"Je tiens à remercier les entreprises, fondations et philanthropes de par le monde pour la gentillesse et la générosité dont ils ont témoigné pour aider les personnes fuyant la guerre en Ukraine. Des millions d'entre eux sont en besoin désespéré d'assistance d'urgence. Alors que la crise s'approfondit, je demande au secteur privé de continuer à les soutenir", a affirmé le haut commissaire Filippo Grandi .

Le nombre de personnes qui ont fui le pays sous offensive russe depuis fin février, a dépassé les 2,8 millions, sans compter les 2 autres millions de personnes déplacées au sein de l'Ukraine, selon le décompte de l'UNHCR.

1h08: Un site pour acheminer des bitcoins vers la banque centrale ukrainienne

Le gouvernement ukrainien a lancé lundi un site en partenariat avec les plateformes de cryptomonnaies FTX et Everstake afin d'acheminer vers la banque centrale ukrainienne les bitcoins et autres monnaies virtuelles levés pour soutenir l'Ukraine face à l'invasion russe. Sur le site de cette initiative intitulée "Aid for Ukraine", les internautes peuvent à l'heure actuelle faire des dons dans 10 cryptomonnaies, dont le bitcoin mais aussi l'ether, le tether ou le dogecoin. "Les cryptomonnaies jouent un rôle significatif dans la défense de l'Ukraine", a déclaré Oleksandre Borniakov, le vice-ministre ukrainien de la Transformation Numérique, cité dans un communiqué. "Les actifs en cryptomonnaies se sont révélés être d'une aide extrêmement précieuse pour faciliter les flux de financement vers les citoyens et les soldats ukrainiens et pour sensibiliser et susciter l'intérêt de l'opinion publique mondiale", a-t-il ajouté.

Grâce à Everstake, l'un des principaux acteurs de l'industrie des cryptoactifs en Ukraine, les donateurs qui le souhaitent peuvent faire des donations dans d'autres cryptomonnaies que celles listées sur le site. L'ajout de jetons non-fongibles (NFT), ces certificats d'authenticité d'un objet numérique, est également prévu. De son côté la plateforme d'échange FTX, basée aux Bahamas et fondée par le milliardaire américain Sam Bankman-Fried, s'engage à convertir les fonds en dollars et à les acheminer vers la Banque nationale d'Ukraine. La plateforme ukrainienne d'échange de cryptomonnaies Kuna fait également partie de l'initiative.

Le site de "Aid for Ukraine" indiquait, vers 23H30 GMT lundi, qu'un peu plus de 49 millions de dollars avaient été levés depuis le début du conflit et affiche un objectif de 200 millions de dollars. L'argent servira à soutenir les troupes militaires ainsi que les civils "ayant cruellement besoin d'aide humanitaire", indiquent les membres du partenariat dans le communiqué.

00h00: L'Espagne immobilise un yacht d'un oligarque russe à Barcelone

Un yacht d'un oligarque russe d'une valeur de près de 128 millions d'euros a été immobilisé lundi à Barcelone (Espagne) dans le cadre des sanctions contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine, a annoncé le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. "Nous avons immobilisé provisoirement un yacht d'un des principaux oligarques russes, d'une valeur estimée à 140 millions de dollars (128 millions d'euros) à Barcelone (nord-est), et de 85 mètres (de long), et d'autres sont à venir", a indiqué Pedro Sanchez, sans plus de précisions.

Selon le quotidien espagnol El Pais, il s'agit du yacht Valérie, qui serait lié à Sergueï Tchemezov, patron du conglomérat russe de l'industrie de défense Rostec, et allié du président russe Vladimir Poutine.

Sergueï Tchemezov figure notamment dans les listes des oligarques russes sanctionnés par les États-unis et le Royaume-Uni depuis le début de l'invasion russe en Ukraine.

La riposte occidentale passe par le gel des comptes en banque, villas et navires de luxe des magnats russes. Mais les grosses prises, comme quelques yachts en France et en Italie ces derniers jours, sont encore assez rares.

Un méga-yacht d'une valeur de 100 à 120 millions d'euros, L'Amore Vero, a été saisi jeudi à La Ciotat (sud de la France).

L'Italie a elle annoncé samedi avoir gelé pour environ 140 millions d'euros de biens d'oligarques russes, dont deux yachts mis sous séquestre la veille: le Lady M, d'une valeur de 95 millions d'euros et appartenant au magnat de l'acier Alexei Mordachov, un proche de Vladimir Poutine visé par les sanctions de l'UE, et le Lena (50 millions d'euros), propriété de Gennady Timchenko.