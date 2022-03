Conflit ukrainien: Polonais, Tchèques et Slovènes en première ligne de la solidarité européenne

Alors que Kiev subissait de nouveaux tirs d'artillerie visant plusieurs quartiers résidentiels, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, son vice-Premier ministre Jaroslaw Kaczynski, et les Premiers ministres tchèque, Petr Fiala et slovène, Janez Jansa ont décidé de se rendre à Kiev mardi pour affirmer "le soutien sans équivoque" de l'Union européenne à l'Ukraine. C'était la première visite de dirigeants étrangers dans la capitale ukrainienne assiégée depuis le 24 février. Peu après leur arrivée en train le Premier ministre Denis Chmygal avait salué "le courage des vrais amis de l'Ukraine".

"Ils bombardent partout. Non seulement Kiev mais aussi les régions occidentales", leur a déclaré le président Volodymyr Zelensky dans des propos traduits en anglais, sur une vidéo postée sur son compte Telegram. Selon M. Zelensky, l'invasion de l'Ukraine risque fort de déborder sur d'autres pays européens en cas de défaite de l'armée ukrainienne. Un argument auquel les dirigeants sont sensibles, leurs pays ayant passé, à degrés divers, une bonne partie du XXe siècle dans le giron soviétique.

Après la rencontre, le chef du gouvernement polonais, Mateusz Morawiecki a appelé l'UE à "très rapidement donner à l'Ukraine le statut de candidat" et ajouté : "Nous essaierons d'organiser des armes défensives". "Nous ne vous laisserons jamais seuls. Nous serons avec vous parce que nous savons que vous vous battez non seulement pour votre liberté, pour votre propre maison et pour votre sécurité, mais aussi pour nous", a-t-il poursuivi, sur Twitter.

À l'issue de la rencontre, M. Kaczynski a demandé que l'Otan envoie en Ukraine une "mission de paix", "protégée par les forces armées". Dès mercredi, plusieurs ministres de pays de l'Otan ont néanmoins émis de sérieuses réserves. "Je pense qu'il est très difficile d'envisager une mission de paix maintenant qu'une guerre est en cours, avec l'intensité que nous observons", a déclaré la ministre néerlandaise de la Défense, Kajsa Ollongren, à son arrivée au siège bruxellois de l'Alliance atlantique pour une réunion extraordinaire avec ses homologues de l'Alliance. "Nous devons étudier toutes les possibilités pour aider l'Ukraine et c'est une des possibilités. Mais l'envoi d'une mission de maintien de la paix devrait être décidé par le Conseil de sécurité" de l'Onu, a pour sa part rappelé le ministre estonien, Kalle Laanet. Un Conseil de sécurité où la Russie, pays agresseur, dispose d'un droit de veto.

Mercredi matin, la délégation trinationale a rejoint la gare de Przemysl, en territoire polonais.