Les tirs continuent de semer la mort en Ukraine : Moscou refuse d’y mettre un terme

La Cour internationale de justice, la Russie n’en a cure. Le plus haut tribunal de l’Onu avait ordonné à Moscou, mercredi, de suspendre immédiatement ses opérations militaires en Ukraine. La réponse du Kremlin a été claire jeudi : c’est non. Les deux parties doivent être d’accord pour qu’une telle décision puisse être mise en œuvre et ce n’est pas le cas, ont plaidé les autorités russes.

Des tirs d'artillerie russes ont, dès lors, semé à nouveau la mort jeudi, en frappant la localité de Merefa, près de la ville assiégée de Kharkiv. Et, pour renforcer les rangs russes, Ramzan Kadyrov a déclaré avoir envoyé "un millier de volontaires" tchétchènes afin de "participer à l'opération spéciale pour la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine" .

Des entrailles de Marioupol

La seule lueur d'espoir est venue des entrailles du théâtre dans lequel plus d'un millier de personnes s'étaient réfugiées dans la ville assiégée de Marioupol avant d'être bombardées mercredi. Le député Serguiï Tarouta a indiqué sur Facebook, sans citer ses sources, que des gens sortaient vivant des décombres, l'abri sous le théâtre ayant tenu bon. Mais, selon le parquet général d'Ukraine, il était pour l'instant "impossible d'établir le nombre exact de victimes car des bombardements se poursuivent en permanence". Alors que 30 000 personnes ont pu être évacuées en une semaine, selon un message de la mairie sur Telegram, la situation reste "critique" avec des bombardements russes "ininterrompus" et des destructions "colossales". "Selon les premières estimations, environ 80 % du parc de logement de la ville a été détruit."

Aussi le président du CICR, Peter Maurer, actuellement en Ukraine, a-t-il appelé les belligérants à alléger les souffrances des civils. "Ce sont elles (les parties au conflit, NdlR) qui peuvent agir maintenant pour apporter un réel répit aux civils et aux personnes qui ne participent plus aux combats", a déclaré le Suisse lors d'une conférence de presse en ligne.

Volodymyr Zelensky, pour sa part, a exhorté l'Allemagne à abattre le nouveau "mur" érigé en Europe, dressant un parallèle avec un discours historique de Ronald Reagan, qui avait lancé, en 1987 à Berlin, à Mikhaïl Gorbatchev : "Détruisez ce mur". "Ce n'est pas un mur de Berlin", a poursuivi le président ukrainien, "mais un mur en Europe centrale entre la liberté et la servitude et ce mur s'agrandit à chaque bombe" .