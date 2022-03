Meta supprime une fausse vidéo de Zelensky appelant à la capitulation

La maison-mère de Facebook, Meta, a supprimé une vidéo falsifiée dans laquelle le président urkainien Volodymyr Zelensky appelait ses troupes à déposer les armes. Le président de l'Ukraine n'a jamais fait cette déclaration, a dit sur Twitter le directeur de la sécurité de Meta, Nathaniel Gleicher. "Nous avons rapidement examiné et supprimé cette vidéo, car elle contrevenait à notre politique contre les médias fallacieux et manipulés". Meta a informé les autres plates-formes Internet de la tromperie. La vidéo falsifiée est apparue mercredi sur le site d'informations Ukraine 24, après que le site a été ciblé par une attaque informatique. La vidéo "deepfake" s'est ensuite rapidement répandue sur Internet, y compris sur les services de Meta que sont Facebook et Instagram.

Le deepfake est une technique reposant sur l'intelligence artificielle permettant de créer des infox, soit des informations délibérément fausses. L'utilisation de l'intelligence artificielle permet d'obtenir une voix authentique et de faire correspondre les expressions faciales.

Il y a deux semaines, le gouvernement ukrainien avait déjà averti sur Facebook que le président russe Vladimir Poutine utiliserait la technologie deepfake dans ses tentatives de renverser le gouvernement de Zelensky. "Son objectif est de désorienter les citoyens, de répandre la panique et d'inciter nos troupes à se retirer", avait indiqué le gouvernement.

Auparavant, une fausse vidéo avait déjà fait son apparition, mettant dans la bouche de Poutine une annonce de reddition. "Soldat russe, lâche tes armes et rentre chez toi tant que tu es en vie", disait la vidéo deepfake.

Ces éléments s'inscrivent dans ce qui s'apparente à une guerre de l'information en parallèle aux combats militaires sur le terrain.

La Russie mène depuis le 24 février une offensive militaire en Ukraine, faisant des centaines de morts et des centaines de milliers de déplacés.