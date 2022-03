"Vous allez être libres" : l'Ukraine détient toujours des zones clés selon Zelensky, 1300 civils pourraient être pris au piège dans le théâtre de Marioupol (DIRECT)

7h12: Selon le maire de Lviv,"des missiles" russes ont frappé la zone de l'aéroport

Des "missiles" russes ont frappé vendredi le quartier de l'aéroport de Lviv, grande ville ukrainienne située près de la frontière polonaise, a annoncé son maire, Andriy Sadovy.

"Des missiles ont frappé le quartier de l'aéroport de Lviv", a-t-il écrit sur son compte Facebook, assurant que la frappe n'avait pas touchée directement l'aéroport.

7h00: Des nuages de fumée visibles dans la zone de l'aéroport de Lviv

D'épais nuages de fumée étaient visibles vendredi matin dans la zone de l'aéroport de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, près de la frontière polonaise, a constaté un journaliste de l'AFP. Pour l'heure, les autorités n'ont pas donné d'indications sur l'origine de cette fumée. La grande ville de Lviv a été épargnée par les combats jusqu'à présent. Mais l'armée russe a bombardé dimanche une base militaire ukrainienne dans cette région.

6h06 : Les séparatistes de Lougansk signalent des bombardements par les forces ukrainiennes

Un leader des séparatistes dans l'est de l'Ukraine, dans la région de Lougansk, affirme que l'armée ukrainienne a bombardé des zones habitées à cinq endroits, rapporte l'agence de presse russe TASS. Une usine sidérurgique a été endommagée et est désormais privée d'électricité, selon un représentant de cette république auto-proclamée. En tout, 18 maisons et une école ont aussi été touchées, poursuit le représentant, sans que son affirmation puisse être vérifiée à ce stade.

5h47 : Le président ukrainien Zelensky assure que son pays détient toujours des zones clés

L'Ukraine garde encore le contrôle des zones clés du pays dont les forces russes tentent de s'emparer, assure le président ukrainien Volodymyr Zelensky, plus de trois semaines après le début de l'invasion du pays par la fédération voisine. Les troupes ukrainiennes ont riposté à toutes les attaques par les troupes russes, a détaillé M. Zelensky dans un message vidéo posté sur la plateforme Telegram vendredi à l'aube.

Il a déclaré que son pays était dans une meilleure posture qu'en 2014 lorsque l'annexion de la Crimée par la Russie s'était déroulée "sans accroc". "Nous sommes différents aujourd'hui de ce que nous étions en 2014", a affirmé le président. L'Ukraine d'aujourd'hui est "capable de se défendre contre une invasion à grande échelle pendant 22 jours", selon M. Zelensky.

Le président ukrainien a ajouté lors de son allocution quotidienne que les résidents dans les villes de Marioupol (sud), Kharkiv (est) et Chernihiv (nord) étaient assiégés par les unités russes, mais qu'ils n'allaient pas être abandonnés.

"Vous allez être libres", a martelé le président, assurant que de l'armée à l'église, tout le monde faisait son possible pour aider le peuple ukrainien. Il a aussi remercié le président américain Joe Biden pour sa "nouvelle et efficace" aide.

Le dirigeant ukrainien a aussi promis aux entrepreneurs du soutien comme moins de procédures administratives et des prêts sans intérêts durant le conflit.

Il ne s'est pas étalé sur les négociations en cours avec la délégation russe. "Il est préférable de travailler dans le calme, au lieu de le faire en télévision, sur radio ou Facebook", a concédé le président.

4h30: Le nombre de civils pris au piège dans le théâtre de Marioupol pourrait avoisiner 1.300

Pas moins de 1.300 personnes se trouvaient dans un abri antiaérien sous le théâtre de Marioupol, au sud de l'Ukraine, lorsqu'il a été bombardé, selon le député Serguei Taruta , s'exprimant dans la nuit de jeudi à vendredi sur Facebook. Auparavant, le bourgmestre de la ville évoquait un millier de personnes qui s'y était réfugié, mais aucun bilan de victimes du bombardement n'a été communiqué à ce stade. Le parlementaire a aussi affirmé que l'abri avait résisté. "Il est constitué de trois parties et on ne sait pas encore si elles ont été endommagées", a-t-il écrit sur Facebook. Plusieurs personnes "en sont sorties dans la matinée après que les habitants ont dégagé eux-mêmes les débris", a-t-il expliqué.

Selon une autre parlementaire, Olha Stefanishyna, environ 130 personnes auraient pu être sauvées jeudi.

L'émissaire ukrainienne aux droits humains Lioudmyla Denissova a indiqué que l'abri avait résisté au bombardement: "Nous pensons que tout le monde a survécu", a-t-elle déclaré à la télévision, précisant sur la messagerie Telegram, que des survivants avaient commencé à être extirpés des décombres.

La Russie a affirmé ne pas avoir bombardé la ville, et avancé que l'immeuble avait été détruit par le bataillon nationaliste ukrainien Azov.

Selon le ministre italien de la Culture, Rome est "disposée à reconstruire le théâtre". "Le gouvernement a approuvé ma proposition d'offrir à l'Ukraine les ressources et les moyens pour le reconstruire dès que possible", a-t-il tweeté. "Les théâtres de tous les pays appartiennent à l'humanité tout entière".

La mairie de Marioupol a signalé que la situation était "critique" avec des bombardements russes "ininterrompus" et des destructions "colossales".

Selon les premières estimations, environ 80% du parc de logements de la ville a été détruit.

4h11 : Nouvelles sanctions australiennes et japonaises envers la Russie

L'Australie et le Japon ont imposé de nouvelles sanctions envers la Russie, en représailles à l'invasion de l'Ukraine, sous forme de gel des avoirs de ressortissants et entités russes supplémentaires, rapportent les médias locaux de ces pays vendredi. Canberra a visé deux oligarques faisant des affaires en Australie, rapporte le média public ABC. D'une part, Oleg Deripaska, président de la compagnie russe d'aluminium Rusal et qui détient 20% de participation dans l'entité australienne Queensland Alumina, et d'autre part, Viktor Vekselberg qui a aussi une participation dans l'entreprise énergétique australienne Origin Energy. Tous deux figurent aussi sur la liste des personnes sanctionnées par le Royaume-Uni et les USA, principaux alliés de l'Australie.

Ces noms s'ajoutent à une vingtaine de sociétés russes aussi visées par des sanctions australiennes.

Au Japon, la liste des nouvelles personnalités ou entités sanctionnées reprend le chef des renseignements militaires russes, Igor Kostyukov, et le fournisseur d'armes russe Rosoboronexport. En tout, 15 personnes et neuf entités ont été rajoutées à cette liste par le gouvernement japonais, rapporte l'agence de presse Kyodo.

Le Japon a désormais imposé des sanctions à environ 95 citoyens russes depuis l'offensive de la Russie en Ukraine fin février. Tokyo s'inscrit donc la foulée de l'UE, des USA, du Royaume-Uni ou encore du Canada et de l'Australie.

4h : 1.500 conteneurs russes bloqués dans des ports belges

Quelque 1.500 conteneurs en transbordement dont la destination finale est la Russie sont actuellement bloqués pour contrôle dans les ports d'Anvers et de Zeebrugge, selon des chiffres obtenus par De Standaard auprès de l'administration des douanes et des accises. Le fait qu'il s'agisse de conteneurs en cours de transbordement signifie que les ports belges en question font office de destinations intermédiaires. "Ces conteneurs ne peuvent être libérés que si les entreprises concernées présentent les documents nécessaires montrant qu'ils ne tombent pas sous le coup des sanctions européennes", explique le patron des douanes et accises, Kristian Vanderwaeren. "Si les documents n'apportent pas de clarté, nous réalisons un contrôle physique du chargement."

Depuis l'instauration des sanctions européennes contre la Russie, les douanes ont déjà contrôlé plus d'une dizaine de milliers de conteneurs.

En sus des ports, 374 chargements de marchandises à destination de la Russie sont actuellement bloqués en Belgique. Et 16 chargements, en provenance de Russie cette fois, ont été bloqués.

Les douanes s'attendent à ce que le nombre de contrôles et de blocages augmente encore fortement dans les semaines qui viennent avec les nouvelles sanctions décidées par l'Union européenne.

2h55 : Au nord de l'Ukraine, Chernihiv reste prise pour cible par l'armée russe

Les forces armées russes poursuivent leur offensive sur la ville ukrainienne de Chernihiv, à 150 kilomètres de la capitale Kiev, au nord du pays, a communiqué l'Etat-major ukrainien sur Facebook, cité par l'agence de presse dpa. La ville de 300.000 habitants est à proximité des frontières avec la Russie et le Bélarus, et est pris pour cible par l'armée russe depuis le début de l'invasion du pays.

La situation humanitaire y est catastrophique, alors que bien des bâtiments ont été détruits. Jeudi, les autorités locales recensaient une cinquantaine de morts en 24 heures.

Dans le voisinage de Brovary, en périphérie de Kiev, l'armée ukrainienne a été visée par des tirs à plusieurs reprises, poursuit la communication de l'État-major.

Au sud du pays, les Russes tentent de repérer et anéantir les défenses antiaériennes ukrainiennes le long de la Mer Noire.

A d'autres endroits dans le pays, l'armée russe semble se concentrer sur le renforcement de ses positions et la préparation de nouvelles offensives.

L'État-major ukrainien avance en outre que la Russie a recruté environ un millier de volontaires de l'armée syrienne de Bachar al-Assad ainsi que des combattants du Hezbollah iranien.

1h12 : L'armée ukrainienne tente de bouter les militaires russes hors de la banlieue de Kiev

L'armée ukrainienne affirme avoir lancé une opération pour bouter les militaires russes hors de la banlieue de la capitale Kiev. Le chef de l'administration militaire régionale de Kiev, Oleksandr Pavlyuk, a affirmé dans les médias du pays jeudi soir qu'il y a avait une "résistance de la part de l'ennemi", selon les informations livrées par l'agence de presse ukrainienne, UNIAN.

Les Russes étaient en train de déplacer leurs unités, selon ce fonctionnaire de la Défense ukrainienne. Il ne pouvait pas révéler davantage de détails alors que les opérations étaient en cours.

Il a décrit la situation dans la région de Kiev de difficile mais "contrôlable," admettant qu'il était compliqué de fournir un pronostic.

M. Pavlyuk a cité bon nombre de villes aux alentours de la capitale qui étaient à risque. Des bombardements étaient signalés au nord de la capitale, a-t-il aussi annoncé.