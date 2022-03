Guerre en Ukraine: les combats s'étendent, la Russie dit avoir utilisé des missiles hypersoniques (DIRECT)

08h40 : Ouverture d'un couloir humanitaire à Lugansk

Un couloir humanitaire est ouvert dans la région de Lougansk, à l'est de l'Ukraine, depuis 09h00 heure locale (08h00 heure belge), pour permettre aux civils de quitter la zone, a annoncé le gouverneur local Sergei Gaidai sur Telegram. Le gouverneur a parlé d'un arrêt des tirs d'artillerie à partir de 9 heures. "J'espère que les accords seront respectés", a-t-il déclaré.

En plus de permettre aux habitants de quitter la zone, le couloir devrait également être utilisé pour acheminer de la nourriture, de l'eau et des médicaments dans la région.

Les forces pro-russes combattent à Lougansk depuis 2014.

08h20 : La Russie affirme avoir utilisé des missiles hypersoniques en Ukraine, une première

Le ministère russe de la Défense a déclaré samedi avoir utilisé la veille des missiles hypersoniques "Kinjal" pour détruire un entrepôt souterrain d'armements dans l'ouest de l'Ukraine.

La Russie n'avait jusque là jamais fait état de l'emploi de ce missile balistique dans les deux conflits où elle est belligérante, l'Ukraine et la Syrie. Il a été déployé de nombreuses fois en exercices depuis le premier test réussi en 2018.

Selon l'agence d'Etat Ria Novosti, son emploi est une première.

Ce type de missiles, très manoeuvrable, défie tous les système de défense anti-aérienne, selon Moscou.

"Le 18 mars, le complexe aéronautique Kinjal avec ses missiles balistiques hypersoniques a détruit un important entrepôt souterrain de missiles et de munitions de l'aviation de l'armée ukrainienne dans la localité de Deliatine, dans la région d'Ivano-Frankivsk", a annoncé le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konachenkov.

Les missiles balistiques hypersoniques "Kinjal" et ceux de croisière "Zircon" appartiennent à une famille de nouvelles armes développées par la Russie et que M. Poutine qualifie d'"invincibles".

Testés avec succès en 2018, les Kinjal ("poignard" en russe) ont atteint, lors des essais, toutes leurs cibles à une distance pouvant atteindre plus de 1.000 km, selon le ministère russe de la Défense.

Ils équipent les avions de guerre Mig-31.

La Russie a développé ce type d'armement pour avoir des armes capables d'échapper à des systèmes de défense comme le bouclier antimissile américain en Europe.

07h30 : Les combats s'étendent

Les bombardements et les combats font rage à travers l'Ukraine, en particulier pour la très convoitée ville de Marioupol (sud-est).

L'armée russe a affirmé vendredi avoir réussi à y pénétrer et combattre en centre ville aux côtés de troupes de la "république" séparatiste de Donetsk.

La prise de Marioupol serait un important tournant dans la guerre et permettrait à la Russie d'assurer une continuité territoriale entre ses forces venues de la Crimée annexée (sud) et les troupes du Donbass (est).

05h50 : Zelensky s'adresse aux Russes: "Imaginez-vous 14.000 cadavres dans un stade"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est directement adressé à la population russe dans un nouveau message vidéo samedi matin, alors que son homologue russe, Vladimir Poutine, s'est exprimé vendredi devant des dizaines de milliers de Russes, réunis dans un stade pour célébrer le huitième anniversaire de l'annexion de la Crimée. Près de 100.000 personnes devant et 95.000 dans le stade lui-même, c'est au total plus ou moins le nombre de soldats russes qui ont attaqué l'Ukraine, a souligné Volodymyr Zelensky. "Imaginez-vous un instant 14.000 cadavres dans ce stade, avec en plus des dizaines de milliers de blessés et mutilés."

Ces chiffres correspondent, selon le président ukrainien, aux pertes russes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février. Ces chiffres n'ont pas pu être vérifiés de manière indépendante mais l'armée russe a vraisemblablement perdu plusieurs milliers de soldats depuis le début de ce que le Kremlin qualifie "d'opération militaire spéciale".

Une fois de plus, Volodymyr Zelensky a appelé à mettre fin au carnage. "Il faut mettre un terme à la guerre. Les propositions de l'Ukraine sont sur la table".

Les pourparlers entre Ukrainiens et Russes durent depuis plusieurs semaines, sans aboutir. La cheffe de la diplomatie Liz Truss a dit craindre que la Russie ne se serve de ces discussions comme d'un "écran de fumée" pour gagner du temps, regrouper ses troupes et relancer son offensive.

03h30 : Reprise des combats violents autour de l'aéroport près de Kherson

Près de l'aéroport de Kherson, les Ukrainiens disent qu'il y a à nouveau de violents combats. "Nous les avons encore affrontés (les Russes, NDLR) là-bas", a écrit samedi matin sur Facebook Aleksey Arestovich, un conseiller du président ukrainien Volodimir Zelensky.

C'est déjà la sixième fois que les forces ukrainiennes attaquent l'armée russe dans cet aéroport. Ces attaques ont déjà infligé de lourdes pertes à la Russie. Plusieurs dizaines d'hélicoptères d'attaque russes et un poste de commandement avec des officiers de haut rang ont notamment été éliminés.

Cette information n'a toutefois pas pu être vérifiée de manière indépendante.

02h30 : Zelensky appelle à discuter sérieusement pour éviter des pertes sur des générations

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé samedi un appel à Moscou, estimant qu'il était "temps" de discuter de "paix et de sécurité" faute de quoi les conséquences pour la Russie se feront ressentir sur plusieurs générations. "Des négociations portant sur la paix et la sécurité pour l'Ukraine sont la seule chance pour la Russie de minimiser les dégâts causés par ses propres erreurs", a déclaré M. Zelensky dans une vidéo publiée sur Facebook, filmée de nuit dans une rue déserte.

"Il est temps de nous réunir. Il est temps de discuter. Il est temps de restaurer l'intégrité territoriale et la justice pour l'Ukraine", a plaidé le chef d'Etat.

"Autrement, a-t-il prévenu, les pertes pour la Russie seront telles qu'il faudra plusieurs générations pour qu'elle s'en remette".

Le président ukrainien a réitéré sa volonté de parler directement à son homologue russe, Vladimir Poutine.

Plusieurs rounds de tractations entre Kiev et Moscou se sont déroulés en présentiel et par visioconférence depuis l'invasion russe de l'Ukraine lancée le 24 février. Le dernier en date, le quatrième, s'est ouvert lundi au niveau de délégations négociant à distance.

Les bombardements russes des villes ukrainiennes perdurent pendant ces négociations, prenant pour cible de nombreuses infrastructures civiles.

En ce qui concerne la ville assiégée de Marioupol où un théâtre --dans lequel plus d'un millier de personnes avaient trouvé refuge-- a été bombardé mercredi par les forces russes, M. Zelensky a affirmé que plus de 130 survivants avaient pu être extirpés des décombres.

"Certains souffrent malheureusement de blessures graves. Mais, à ce stade, nous ne disposons pas d'informations sur le nombre de décès" éventuels, a-t-il indiqué, précisant que "les opérations de secours se poursuivent".

Selon lui, grâce aux couloirs humanitaires mis en place dans le pays, plus de 180.000 Ukrainiens ont pu s'éloigner des combats dont plus de 9.000 personnes de Marioupol.

"Mais les occupants continuent de bloquer l'aide humanitaire, tout particulièrement autour des zones sensibles. C'est une tactique très connue. (...) C'est un crime de guerre", a lancé M. Zelensky. La Russie "répondra de cela. A 100%", a-t-il insisté.

01h00 : La plupart des entreprises belges choisissent de rester en Russie

La plupart des quelque 250 entreprises belges disposant d'établissements en Russie refusent de quitter le pays, même si elles désapprouvent fermement la guerre en Ukraine, rapporte samedi L'Echo. Les entreprises qui restent en Russie entendent notamment ne pas abandonner leurs collaborateurs et leurs clients russes.

Selon des données rassemblées par l'Echo, avec l'aide de Graydon et Creditsafe, les filiales russes des entreprises belges représentent plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Sur la seule année 2021, les entreprises belges ont investi pour 1,5 milliard d'euros en Russie. En 2021, 1.556 entreprises belges ont exporté pour 3,4 milliards d'euros de marchandises vers le pays présidé par Vladimir Poutine.

Pour certaines entreprises belges, il n'est toutefois plus possible de poursuivre leurs activités en Russie, comme le groupe de boulangerie La Lorraine, par exemple, qui a dû arrêter du jour au lendemain la construction d'une nouvelle usine. Celle-ci était en effet co-financée à hauteur de 50 millions d'euros par le fonds souverain russe RDIF.

00h30: Bill Clinton et George W. Bush déposent des fleurs pour l'Ukraine à Chicago

Deux anciens président américains, le démocrate Bill Clinton et le républicain George W. Bush, ont marqué vendredi leur soutien à l'Ukraine, envahie par la Russie le 24 février, en visitant une église ukrainienne de Chicago. Les deux hommes, qui portaient des rubans bleu et jaune aux couleurs de l'Ukraine, ont déposé des bouquets de tournesols, emblème de ce pays, devant l'église catholique Saints Volodymyr et Olha avant de se recueillir quelques instants.

L'initiative visait à montrer leur "solidarité avec le peuple de l'Ukraine", explique une vidéo de leur visite publiée sur le compte Twitter de Bill Clinton ainsi que sur le compte Instagram de George W. Bush.

"L'Amérique est unie avec le peuple d'Ukraine dans son combat pour la liberté et contre l'oppression", affirme un message accompagnant la vidéo.