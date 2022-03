Le Vatican promulgue la nouvelle constitution apostolique

Le texte intitulé "Praedicate Evangelium" entrera en vigueur le 5 juin prochain. Le Vatican n'a pas commenté davantage cette annonce, mais il a indiqué qu'une conférence de presse serait organisée lundi.

La nouvelle Constitution, qui abroge et remplace "Pastor Bonus" de Jean-Paul II promulguée le 28 juin 1988 et en vigueur depuis le 1er mars 1989, compte 54 pages et 250 articles.

Ce document légifère sur des questions de dogme, de discipline générale ou de structure de l'Église. Il insiste notamment sur la nécessité de donner à la Curie une structure plus missionnaire afin qu'elle soit davantage au service des Églises particulières et de l'évangélisation. Différents thèmes y sont également abordés tels que les abus sexuels et la protection des mineurs.