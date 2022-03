La journaliste russe qui a fait irruption à la télévision s'exprime : "C'est la guerre de Poutine, pas la guerre du peuple russe"

"Les temps sont très sombres et très difficiles, et chaque personne qui a une opinion civique, et qui veut faire connaître cette opinion, doit faire entendre sa voix. C'est très important", a-t-elle affirmé dans un entretien à la chaîne de télévision américaine ABC. "Le peuple russe est vraiment contre la guerre, c'est la guerre de Poutine, pas la guerre du peuple russe", a-t-elle également soutenu.

Marina Ovsiannikova était apparue lundi dernier en plein direct pendant le journal télévisé le plus regardé de Russie, sur la chaîne Pervy Kanal, avec une pancarte critiquant l'opération militaire de Moscou en Ukraine et dénonçant la "propagande" des médias contrôlés par le pouvoir.

Sur ABC, elle a expliqué avoir voulu faire un acte qui ait "plus d'impact et qui attire plus l'attention" que les manifestations de rue qui sont réprimées par la police.

"Je pouvais voir ce qu'il se passait en réalité en Ukraine et ce que montrait les programmes de ma chaîne était très différent", a-t-elle affirmé.

En apparaissant pancarte en main derrière la présentatrice du journal, la journaliste de 43 ans voulait "montrer au reste du monde que les Russes sont contre la guerre, exposer au grand jour la propagande pour ce qu'elle est, et peut-être encourager des gens pour qu'ils dénoncent la guerre".

"J'espérais que mon acte, dans un sens, puisse faire que les gens changent d'avis", a-t-elle conclu.

Brièvement arrêtée, puis condamnée dans la foulée à une simple amende et laissée libre, Marina Ovsiannikova, qui a depuis quitté la chaîne, risque des poursuites pénales passibles de lourdes peines de prison, aux termes d'une récente loi réprimant toute "fausse information" sur l'armée russe.

Près d'un millier de Russes arrêtés lors de manifestations anti-guerre ce dimanche

Au moins 937 personnes ont été arrêtées en Russie dimanche à l'occasion de manifestations contre la guerre en Ukraine organisées dans 38 villes du pays, selon un décompte réalisé par des défenseurs des droits de l'homme en Russie. Ces actions de protestation se sont tenues dans la capitale Moscou, mais aussi à Saint-Petersbourg, Ekaterinburg, Nizhny Novgorod et Vladivostok notamment, selon l'organisation OVD-Info.

Selon cette organisation, depuis le début de la guerre en Ukraine le 24 février dernier, plus de 15.000 personnes ont été arrêtées en Russie lors de manifestations contre la guerre.

L'Etat russe a d'ailleurs entamé des poursuites criminelles contre des opposants à la guerre et des opposants à Vladimir Poutine. Au moins 37 actions en justice sont ainsi actuellement ouvertes contre 43 personnes, selon cette même source.