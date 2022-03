Ukraine: plus de 260 civils tués à Kharkov depuis le début de l'invasion, la Russie a à nouveau utilisé des missiles hypersoniques (DIRECT)

La situation humanitaire empire dans de grandes villes ukrainiennes, toujours sous le feu des frappes de la Russie depuis l'annonce de l'invasion ordonnée par Vladimir Poutine il y a plus de trois semaines.

Depuis le 24 février, plus de 3,2 millions d'Ukrainiens ont pris les routes de l'exil, dont près des deux tiers vers la Pologne, parfois seulement une étape avant de continuer leur exode.

08h50: La Russie dit avoir à nouveau utilisé des missiles hypersoniques

La Russie a affirmé dimanche, pour le deuxième jour consécutif, avoir utilisé des missiles hypersoniques en Ukraine, cette fois pour détruire une réserve de carburant de l'armée ukrainienne dans le sud du pays.

"Une importante réserve de carburant a été détruite par des missiles de croisière 'Kalibr' tirés depuis la mer Caspienne, ainsi que par des missiles balistiques hypersoniques tirés par le système aéronautique 'Kinjal' depuis l'espace aérien de la Crimée", a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué.

Le ministère a ajouté que cette frappe s'était produite dans la région de Mykolaïv, sans toutefois préciser la date. Selon le ministère, la cible détruite était "la principale source d'approvisionnement en carburant des véhicules blindés ukrainiens" déployés dans le sud du pays.

Les missiles balistiques hypersoniques "Kinjal" ("poignard", en russe) et ceux de croisière "Zircon" appartiennent à une famille de nouvelles armes développées par la Russie et que son président, Vladimir Poutine, qualifie d'"invincibles", car censées pouvoir échapper aux systèmes de défense adverses.

Samedi, Moscou avait déjà annoncé avoir tiré la veille des missiles "Kinjal" en Ukraine. Si ce tir était avéré, il s'agirait de la première utilisation connue en conditions réelles de combat de ce système testé pour la première fois en 2018.

Dimanche, le ministère russe de la Défense a par ailleurs affirmé que des "missiles de haute précision" tirés par Moscou avaient touché un centre d'entraînement des forces spéciales ukrainiennes dans la région de Jytomyr, à 150 km à l'ouest de Kiev.

06h04: L'Ukraine interdit les partis pro-russes

Le Conseil national de sécurité de l'Ukraine a suspendu le travail d'un certain nombre de partis pro-russes, a annoncé le président Volodymyr Zelensky dans un message vidéo posté dans la nuit de samedi à dimanche. Il s'agit notamment de deux partis qui siègent au Parlement.

Cette décision vaudra tant que la loi martiale sera d'application sur le territoire. "Les activités de ces politiciens, visant à la division ou à la collaboration, ne réussiront pas, mais (au contraire) entraineront une réaction sévère (de notre part)", a déclaré le chef d'État ukrainien.

04h40: Une des plus grandes usines sidérurgiques d'Europe endommagée à Marioupol

L'usine sidérurgique et métallurgique Azovstal de Marioupol, une des plus grandes d'Europe, a été fortement endommagée par des bombardements, ont affirmé dimanche des responsables ukrainiens. "Une des plus grandes usines métallurgiques d'Europe est détruite. Les pertes économiques pour l'Ukraine sont immenses", a affirmé la députée Lesia Vasylenko, qui a publié sur son compte Twitter une vidéo montrant d'épaisses colonnes de fumée s'élevant d'un complexe industriel.

Un autre député, Serhiy Taruta, a écrit sur sa page Facebook que les forces russes, qui assiègent Marioupol, "ont pratiquement détruit l'usine".

Le directeur général d'Azovstal, Enver Tskitishvili, a indiqué dans un message vidéo publié sur Telegram que son entreprise avait pris des mesures de précaution dans l'usine dès le début de l'invasion russe le 24 février, pour prévenir tout dommage à l'environnement.

"Les batteries de fours à coke ne représentent plus de danger pour la vie des habitants. Nous avons également arrêté correctement les hauts fourneaux", a-t-il assuré.

"Nous retournerons dans la ville, reconstruirons et ressusciterons l'entreprise", a-t-il promis, sans préciser l'étendue des dégâts.

02h10: Kiev appelle Pékin à "condamner la barbarie russe"

L'Ukraine a appelé samedi la Chine, allié stratégique de Moscou, à "condamner la barbarie russe" après de nouvelles frappes - y compris avec un nouveau missile hypersonique vanté par Vladimir Poutine - qui ont fait des dizaines de morts.

01h50: Plus de 260 civils tués à Kharkov depuis l'invasion

Au moins 266 civils, dont 14 enfants, ont été tués dans les combats autour de la ville de Kharkov, ont annoncé samedi soir les autorités de la deuxième plus grande ville d'Ukraine. La ville du nord-est de l'Ukraine, assiégée par les Russes, comptait près d'un million et demi d'habitants avant la guerre. Selon l'agence de presse ukrainienne Unian, elle est toujours la cible de bombardements. Samedi soir, plusieurs habitations auraient été détruites, selon des informations qui n'ont pu être vérifiées de manière indépendante.

01h45: Appel à l'aide du maire de Tchernihiv

Le bourgmestre de la ville de Tchernihiv, au nord du pays, a lancé un déchirant appel à l'aide alors que sa ville est encerclée par les troupes russes. "Les bombardements d'artillerie aveugles se poursuivent sur les zones habitées, tuant des gens pacifiques", a dénoncé Vladyslav Atroshenko.

Selon le maire, la ville de près de 300.000 habitants, située non loin des frontières russe et bélarusse, fait face à une catastrophe humanitaire. "Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, pas de chauffage et les infrastructures de la ville sont entièrement détruites."