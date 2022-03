Les Vingt-sept adoptent une nouvelle stratégie de défense commune

Les ministres européens des Affaires étrangères et de la Défense ont avalisé lundi une nouvelle politique de défense commune, qui prévoit notamment de doter l'Union européenne d'une force de réaction rapide de 5.000 militaires, a rapporté l'agence de presse allemande dpa, citant "de multiples sources diplomatiques".

Cette nouvelle force s'inspirera d'un système déjà lancé il y a une décennie - les "groupements tactiques" (EUBG en jargon) - mais jamais utilisé, faute de volonté politique.

Sa création s'inscrit dans le cadre de la "boussole stratégique", un document qui sera soumis en fin de semaine aux chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-Sept et qui vise à rendre l'UE "plus forte militairement", selon l'expression du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.