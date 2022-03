Accueil International Europe L’Europe se dote d’une "boussole" pour s’orienter dans un environnement de guerre Les Vingt-Sept ont défini les menaces à affronter ensemble. ©AFP Maria Udrescu Journaliste en charge des Affaires européennes





Doter l'Union européenne d'une "boussole" pour s'avancer sur un terrain géopolitique de plus en plus menaçant : les Vingt-Sept achèvent cet exercice inédit, lancé en 2020 avec un enthousiasme mitigé, à point nommé. Soit "au moment où nous assistons au retour de la guerre en Europe", constatent-ils dès la première ligne du document adopté lundi par les ministres des Affaires étrangères et de la Défense, et qui sera présenté aux dirigeants européens lors de leur réunion jeudi et vendredi....