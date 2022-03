Selon Moscou, Biden a conduit les relations russo-américaines "au bord de la rupture"

Guerre en Ukraine: Kiev appelle Pékin à jouer "un rôle important" pour trouver une solution au conflit (DIRECT)

La situation humanitaire empire dans de grandes villes ukrainiennes, toujours sous le feu des frappes de la Russie depuis l'annonce de l'invasion ordonnée par Vladimir Poutine il y a plus de trois semaines. Depuis le 24 février, plus de 3,5 millions d'Ukrainiens ont pris les routes de l'exil, dont plus de deux millions vers la Pologne, parfois seulement une étape avant de continuer leur exode.