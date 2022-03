Accueil International Europe Au pays de Poutine, la purge suit la guerre L’annonce a été formulée de la plus claire des façons possibles, le 16 mars, par Vladimir Poutine lors d’une rencontre avec des responsables politiques régionaux. ©AFP Paul Gogo, correspondant à Moscou

"Tout peuple, et en particulier le peuple russe, est capable de distinguer les vrais patriotes de la racaille et des traîtres, et de recracher ces derniers comme un moucheron qui...