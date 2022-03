Joe Biden juge l'Inde "hésitante" dans sa position sur l'invasion russe de l'Ukraine

M. Biden a loué l'unité affichée par l'Otan, l'Union européenne et les partenaires asiatiques clés face au président russe Vladimir Poutine.

Des sanctions sans précédent ont ainsi été adoptées pour frapper la Russie au portefeuille. Toutefois, contrairement aux autres membres du "Quad" (Australie, Japon et Etats-Unis), l'Inde continue d'acheter du pétrole russe et a refusé de se joindre aux votes condamnant Moscou aux Nations unies.

S'exprimant lors d'une réunion de responsables du monde des affaires à Washington, M. Biden a évoqué le "front uni à travers l'Otan et dans le Pacifique".

Mentionnant plus spécifiquement le Quad, il a noté "l'exception possible de l'Inde, qui est quelque peu hésitante sur certains aspects (...) en matière de réponse à l'agression de Poutine", contrairement au Japon et à l'Australie dont il a qualifié les positions d'"extrêmement solides".

Vladimir Poutine "compte sur le fait d'être capable de diviser l'Otan" mais au lieu de cela "l'Otan n'a jamais été plus forte, plus unie de toute son histoire", a affirmé le président américain.

L'Inde entretient des liens étroits avec Moscou depuis la Guerre froide et continue d'acheter du pétrole russe, à prix réduits selon la presse.

La Russie est le premier fournisseur d'armes de l'Inde, qui a cependant besoin du soutien du "Quad" face à l'influence croissante de la Chine dans la région.