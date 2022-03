Accueil International Europe La Belgique plaide pour limiter le prix du gaz, une question qui agite les Vingt-Sept Plusieurs mois après l’envolée des prix de l’énergie, exacerbée par la guerre en Ukraine, les Vingt-Sept sont toujours divisés sur la manière de faire face à ce phénomène, qui pèse sur leurs économies. ©AFP Maria Udrescu Journaliste en charge des Affaires européennes





En amont du sommet européen de jeudi et vendredi, où ce sujet dominera les discussions des chefs d’État et de gouvernement, la Belgique tente à son tour de pousser pour imposer un plafond sur le prix du gaz, une idée prônée par les pays du Sud, mais qui se heurte au refus d’autres États membres, en particulier l’Allemagne et les Pays-Bas. Le Premier ministre belge Alexander De Croo (Open...