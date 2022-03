La cagnotte récolte un franc succès et servira à la reconstruction de l'Ukraine.

Une cagnotte pour envoyer Vladimir Poutine sur Jupiter récolte plus de 2 millions de dollars

Il y a quelques jours, Elon Musk proposait à Vladimir Poutine de régler le conflit entre la Russie et l'Ukraine lors d'un "combat d'homme à homme" avec comme enjeu l'Ukraine.

Plusieurs internautes ont alors pris au mot la provocation et ont créé une cagnotte pour "envoyer Poutine sur Jupiter". Une cagnotte qui s'élève à plus de 2 millions de dollars à l'heure actuelle. "Faites un don pour nous aider à construire une fusée pour envoyer un dictateur sanguinaire sur Jupiter", explique la description de cette cagnotte se trouvant sur un site internet traduit en trois langues : ukrainien, russe et anglais.

Une photo accompagnant le texte montre alors Vladimir Poutine, peu à l'aise, regardant par le hublot d'une fusée l'emmenant à destination de Jupiter.

L'argent que récoltera la cagnotte servira à la reconstruction de l'Ukraine.