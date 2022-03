Des ministres britanniques victimes de canulars téléphoniques: "C'est une tactique de l'État russe"

Max Blain, le porte-parole du Premier ministre britannique Boris Johnson, a confié dans différents médias que le Royaume-Uni avait été victime, la semaine dernière, de plusieurs canulars de la part de la Russie.

Et ce n'est pas n'importe qui qui a été visé, puisque trois hauts responsables en ont été victimes. Comme le mentionne Slate, qui relaie l'information, il s'agit du secrétaire d'Etat à la Défense Ben Wallace, la ministre de l'Intérieur Priti Patel et la secrétaire d'État au Numérique, à la Culture, aux Médias et aux Sports, Nadine Dorries.

Du côté des deux premiers, on signale avoir reçu des appels de personnes se faisant passer pour le Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal. Au Times, Ben Wallace confie aussi avoir reçu un appel vidéo, mais auquel il a coupé court en se rendant compte que les questions étaient "trompeuses".

"C'est une pratique courante pour les services d'opérations d'informations russes, et la désinformation est une tactique tirée directement du livre de jeu du Kremlin pour tenter de détourner l'attention de ses activités illégales en Ukraine et des violations des droits humains qui y sont commises", a déclaré le porte-parole de Boris Johnson, traduit par Slate. "C'est une tactique que l'État russe a essayée à de nombreuses reprises. Et ce ne sera pas la dernière tentative, c'est sûr."

Si ces incidents sont regrettables, ils posent également la question de la confidentialité entourant de hautes personnalités politiques, si "facilement" joignables. Max Blain a indiqué qu'une enquête avait été ouverte pour creuser davantage l'affaire.