Frontière irlandaise: Londres se défend de vouloir rétablir des contrôles avec ses visas pour l'UE

Un texte actuellement étudié au Parlement britannique prévoit que les citoyens de l'UE non irlandais devront demander une autorisation de voyage électronique (ETA) en ligne avant d'entrer au Royaume-Uni, y compris lorsqu'ils franchissent la frontière avec l'Irlande du Nord.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a tweeté mardi soir qu'il était "regrettable" que les députés britanniques aient rejeté un amendement visant à exempter l'Irlande du Nord.

Les préoccupations de Dublin à ce sujet ont été "communiquées clairement mais ont été ignorées", a-t-il ajouté.

L'accord existant sur la zone de voyage commune - Common Travel Area - entre le Royaume-Uni et l'Irlande donne le droit aux citoyens de voyager librement entre les deux pays. Et le sujet de la frontière est très sensible, tout retour de contrôles risquant de fragiliser la paix en Irlande du Nord.

Répondant à M. Coveney mercredi, le ministre britannique pour l'Irlande du Nord, Brandon Lewis, a déclaré qu'"il n'y aura aucun contrôle à la frontière".

"Cette nouvelle exigence d'ETA vise à protéger la zone de voyage commune contre les abus. Notre engagement envers la zone de voyage commune est absolu", a-t-il ajouté.

Ce désaccord sur les visas s'inscrit dans un contexte de frictions persistantes entre Dublin, Londres et Bruxelles concernant les arrangements post-Brexit et l'épineuse question de la frontière entre l'Irlande du Nord et la république d'Irlande.

Le texte de loi britannique fait partie d'un ensemble de lois controversées visant à modifier la législation sur l'immigration après le départ de l'Union européenne.

Un porte-parole de l'ONG nord-irlandaise, the Committee on the Administration of Justice a déclaré à l'AFP que les citoyens de l'UE traversant la frontière régulièrement pourraient "encourir jusqu'à quatre ans de prison pour avoir franchi une frontière invisible".

"Il semble que tout cela soit fondé sur la rhétorique politique plutôt que sur une formule se basant sur des preuves", a-t-il ajouté.