Kwajo Tweneboa, l'étudiant britannique qui est devenu la hantise des bailleurs sociaux

À seulement 23 ans, Kwajo Tweneboa, étudiant à Leicester, a déjà fait le tour des plateaux télé. Et pour cause : le jeune homme a acquis une certaine célébrité en devenant le cauchemar des bailleurs sociaux. Depuis la mort de son père, il s'évertue en effet à dénoncer les conditions de vie catastrophiques dans de nombreux logements sociaux du Royaume-Uni. Avec succès, puisqu'il a déjà poussé le plus grand bailleur social du pays à faire des travaux à plusieurs endroits. "Je suis prêt à affronter absolument tout le monde et n'importe qui pour m'assurer que cette question est abordée", a-t-il déclaré.

Tout a commencé en janvier 2020, lorsque son père est mort d'un cancer. A ce moment-là, Kwajo Tweneboa vivait depuis deux ans et demi dans un logement social à Eastfields (sud de Londres) en compagnie de ses deux soeurs. Malheureusement, le lieu où ils vivaient tous les quatre était loin d'être habitable. "L'infestation de nuisibles a rendu impossible la cuisine à la maison. Il y avait de la moisissure sur les murs", détaille-il au Guardian. "Les armoires ont pourri et l'eau coulait à travers les luminaires. Je ne pouvais même pas prendre de bain dans mon propre appartement, je devais aller au gymnase."

Un post qui change tout

Kwajo Tweneboa en est convaincu : leurs mauvaises conditions de vie ont précipité la mort de son père, dont le cancer avait été détecté 10 mois après leur emménagement. "Même les infirmières ne parvenaient pas à s'occuper de lui correctement. "Elles avaient du mal à le laver dans la salle de bains car il n'y avait pas de lumière et les carreaux s'effondraient." Malgré ses multiples demandes de réparation, Clarion, le plus grand bailleur social d"Europe, a mis trop de temps à faire les travaux nécessaires, selon lui (ce que Clarion nie).

Après la mort de son père, l'étudiant a encore interpellé son propriétaire à plusieurs reprises, puis il a décidé d'exposer la situation sur les réseaux sociaux. Dans un post Twitter viral, il a publié des photos de son appartement et qualifié son bailleur de "pire logement social de Londres".

Le début du combat

Après avoir attiré l'attention des médias, son bailleur a réparé l'appartement à peine quelques mois plus tard, s'excusant par la même occasion. Mais l'étudiant n'était pas disposé à s'arrêter là. Il a contacté ses voisins et récolté des preuves de leurs mauvaises conditions de vie. "Dans certains cas, c'était même pire que chez moi", soulignait l'étudiant. Là encore, l'entreprise a réagi et a reconnu que "certaines réparations ont pris trop de temps". Elle a promis qu'elle allait investir dans ces logements. Des dizaines de réparations ont déjà été faites, et des locataires ont pu être relogés.

Suite à ce succès, l'étudiant a aussitôt été contacté par des centaines de familles qui vivaient exactement la même chose à travers le pays. "J'ai réalisé que cela durait depuis des dizaines d'années, depuis bien avant ma naissance. Mais les gens au pouvoir s'en fichent." Depuis, le jeune homme publie régulièrement sur son compte Twitter des photos ou des histoires de résidents de logements sociaux. Il est également invité sur les plateaux télé afin d'aborder cette problématique. Même les médias français lui consacrent des portraits, c'est le cas d'un récent article de France Info. Il faut dire que le jeune homme est particulièrement inspirant étant donné qu'il se sert de sa notoriété pour alerter sur des problèmes sociétaux. Ceci, en plus de mener un cursus en innovation commerciale et entrepreneuriat.

Pour l'aider dans son combat, il a déjà reçu plusieurs donset a lancé une campagne de financement participatif.