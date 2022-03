Accueil International Europe "Marioupol va rejoindre la liste des villes comme Guernica, Grozny, Coventry, Alep ou Leningrad" Des milliers de civils tentent de fuir Marioupol ravagée par les bombes. La Grèce se mobilise pour accueillir la communauté grecque historique. ©AP Angélique Kourounis, correspondante à Athènes

Le consul de Grèce à Marioupol, Manolis Androulakis, est arrivé ce lundi à Athènes. Très éprouvé, il regrette ne pas avoir pu évacuer la totalité de la communauté grecque de Marioupol, Marioupolis en grec, la ville de Marie, la Sainte Vierge, fondée au XVIIIe siècle. "Jusqu'au dernier moment je les ai cherchés. J'en ai localisé certains, des femmes et des enfants, je les ai ramenés. Mais ils sont des centaines de milliers, Ukrainiens et Grecs, à être piégés dans la ville." Pour Manolis Androulakis, ce qui se passe est une tragédie à ciel ouvert. "En ce moment, on frappe...