Le Pape va "consacrer" la Russie et l’Ukraine à la Vierge Marie

Pour les catholiques, c'est un geste historique et de haute portée spirituelle que le Pape va poser ce vendredi 25 mars, à 18 h 30, à la basilique Saint-Pierre de Rome. En communion avec les évêques du monde entier (dont le cardinal belge Jozef De Kesel, qui présidera le même soir une célébration dans la basilique de Koekelberg), le pape François va "consacrer" l'Ukraine et la Russie au "cœur immaculé de Marie" .

Ce geste est une prière pour la paix qui trouve ses racines, d'une part, dans la dévotion de l'Église envers la Vierge Marie (qui est la mère de Jésus pour les chrétiens) et, d'autre part, dans les apparitions de Fatima, au Portugal, en 1917. Là, Marie aurait invité à la prier pour que la Russie "ne répande pas ses erreurs".

Un acte de "confiance"

En s'adressant à Marie, les croyants cherchent à s'adresser à Dieu. Pour eux, par son "cœur immaculé" (c'est-à-dire sans péché et ouvert à Dieu), elle est celle qui intercède le mieux auprès de lui et lui porte le plus parfaitement les prières humaines. Ce geste n'est cependant pas considéré comme un acte magique qui arrêterait mécaniquement la guerre. Plutôt comme un acte de "confiance" et "d'humilité" (pour reprendre les mots du Vatican) par lequel les hommes font appel à Dieu pour les soutenir dans leur vie et dans la recherche de la paix. Une telle consécration se conjugue également à des actes de charité concrets et à un travail de conversion personnelle et collective. C'est pour cette raison qu'il sera posé dans le cadre d'une célébration "pénitentielle" lors de laquelle le Pape demandera pardon à Dieu car "nous sommes tombés malades d'avidité, nous nous sommes enfermés dans des intérêts nationalistes, nous nous sommes laissé dessécher par l'indifférence et paralyser par l'égoïsme".

Une telle consécration, a écrit François aux évêques ce 21 mars, "se veut être un geste de l'Église universelle qui, en ce moment dramatique, porte à Dieu, par sa Mère et notre Mère, le cri de douleur de tous ceux qui souffrent et implorent la fin de la violence, et qui confie l'avenir de l'humanité à la Reine de la paix".