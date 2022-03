L'ONU "exige" de la Russie l'arrêt "immédiat" de la guerre en Ukraine

Lors d'un vote de cette Assemblée réunie depuis mercredi au siège des Nations unies à New York, 140 pays ont voté pour, 38 se sont abstenus et cinq ont voté contre, dont la Russie, la Syrie et la Corée du Nord.

Quelques applaudissements ont retenti dans l'amphithéâtre.

Mais sans commune mesure avec l'accueil d'une première résolution adoptée le 2 mars par cette même Assemblée regroupant les 193 Etats membres de l'Organisation.

Ce jour-là, lors d'un vote qualifié d'"historique", 141 pays avaient approuvé un premier texte non contraignant qui "exige(ait) que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine". Cinq Etats - les mêmes que ce jeudi - avaient voté contre et 35 s'étaient abstenus, dont plusieurs pays d'Afrique et d'Amérique latine.

Résolution concurrente

L'Assemblée générale a donc adopté jeudi cette seconde résolution présentée par l'Ukraine et initialement préparée depuis deux semaines par la France et le Mexique, mais elle s'est également prononcée sur un texte concurrent porté par l'Afrique du Sud.

Cette résolution, qui ne cite jamais la Russie, a obtenu 50 votes pour, 67 contre et 36 abstentions. Elle n'a donc pas été adoptée.

Au contraire, le texte débattu depuis mercredi matin et finalement adopté "exige une cessation immédiate des hostilités par la Fédération de Russie contre l'Ukraine, en particulier de toutes les attaques contre des civils et des objectifs civils".

La résolution "réitère l'appel du secrétaire général (de l'ONU Antonio Guterres, ndlr) à ce que la Fédération de Russie arrête son offensive militaire, ainsi que son appel à la mise en place d'un cessez-le-feu et à la reprise du chemin du dialogue et des négociations".

Alors que le président américain Joe Biden est à Bruxelles pour des sommets de l'Otan, du G7 et de l'UE, son ambassadrice à l'ONU Linda Thomas-Greenfield s'est félicitée de cette "forte majorité" dégagée à l'ONU.

"La Russie seule responsable"

Les Etats membres ont "clairement" affirmé que "la Russie portait seule responsabilité de la grave crise humanitaire et de la violence en Ukraine", a déclaré la diplomate américaine.

"Comme l'a clairement affirmé le président Biden, (son homologue russe) Vladimir Poutine ne remportera pas la victoire en Ukraine. Et nous avons entendu aujourd'hui qu'il ne la remportera pas non plus ici, à New York", au siège de l'ONU, a-t-elle encore assuré.

Parallèlement à cette Assemblée générale, Moscou avait soumis mercredi soir au vote des 15 membres du Conseil de sécurité une résolution sur la "situation humanitaire" en Ukraine, pays qu'elle a attaqué et envahi le 24 février.

La Russie et la Chine avaient voté pour et les 13 autres membres du Conseil se sont abstenus pour montrer, selon des diplomates, que le texte russe était "inacceptable".

Au contraire, l'ambassadeur russe à l'ONU Vassily Nebenzia avait défendu "une résolution non politisée" qui pourrait "intéresser grandement les représentants humanitaires de l'ONU sur le terrain".