Reconduit à la tête du Conseil européen, Charles Michel fait l’envie de Joe Biden: "C'est une chose dont je rêve"

Ah oui, au fait, Charles Michel est reconduit à la tête du Conseil européen…

Si le sommet européen de jeudi s'est prolongé jusque dans la nuit, ce n'est certainement pas à cause de la réélection de Charles Michel au poste de président du Conseil européen, qui a été annoncée alors que la réunion venait à peine de commencer. En 2019, les chefs d'État et de gouvernement des Vingt-sept avaient mis trois jours et deux nuits pour s'accorder sur l'attribution des hauts postes des institutions de l'Union. Celui de président du Conseil européen était revenu à Charles Michel, qui s'était empressé de quitter un gouvernement belge en affaires courantes et de s'installer pour deux ans et demi (au moins) dans "le cockpit européen". Son voyage n'aura pas été sans turbulences, tant lui et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, se seront disputé les commandes de l'Union. Ils ont notamment exposé leurs divergences devant le président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui les avait accueillis à Ankara sans forcément prévoir deux chaises identiques pour les deux Européens. Malheur ! Charles Michel avait gagné ce jeu de chaise musicale, s'installant aux côtés du président turc, tandis qu'Ursula von der Leyen prenait place en boudant sur un canapé plus loin. Avec la polémique de #SofaGate, les deux auront au moins réussi à faire longuement parler de l'Union européenne…

Le Belge, chouchou du Français Emmanuel Macron, entrera sans doute dans l'histoire comme un président 2.0 : c'est sous son mandat que les dirigeants européens ont été conviés à se réunir virtuellement, Covid-19 oblige. Il rempile donc pour deux ans et demi, comme ses deux prédécesseurs, son compatriote Herman Van Rompuy et le Polonais Donald Tusk. Sa réélection a été une simple formalité rapidement expédiée, d'autant qu'il n'y avait pas d'autre candidat et que les graves préoccupations suscitées par la guerre en Ukraine concentraient l'attention des Vingt-sept.

… et fait l’envie de Joe Biden

Pour le dernier sommet de son premier mandat à la tête du Conseil européen, Charles Michel accueillait un visiteur de prestige, en la personne du président des États-Unis, Joe Biden, qui terminait sa tournée bruxelloise par une rencontre avec les chefs d’État et de gouvernement des Vingt-sept, après un sommet du G7 et un autre de l’Otan. Il y a fort à parier que l’image qui le voit deviser avec Joe Biden sur le tapis rouge du bâtiment Europa figurera en bonne place dans son album de souvenirs et sur les murs du siège du Conseil.

"Je viens féliciter un homme qui vient juste d'être réélu sans opposition. C'est une chose dont je rêve", a plaisanté le président américain. Histoire de détendre un peu l'atmosphère, avant d'entamer avec les leaders européens une discussion sur un sujet qui ne fait rire personne : l'agression de l'Ukraine par la Russie.