Un mois de guerre n’a pas fait bouger les lignes à l’Onu

Trois semaines après un premier vote, qualifié d’historique, qui avait vu 141 États membres sur 193 "déplorer dans les termes les plus énergiques" l’invasion russe, l’Assemblée générale des Nations unies s’est de nouveau prononcée jeudi sur la guerre en Ukraine. Elle a très largement adopté une seconde résolution, davantage centrée sur la situation humanitaire, mais qui appelle, une fois de plus, à "une cessation immédiate des hostilités" et à l’arrêt, en particulier, des attaques contre les populations civiles.