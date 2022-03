Guerre en Ukraine : le Kremlin dément toute violation du droit international

Après un mois de conflit en Ukraine, peut-on parler d'échec pour les Russes ?

Yannick Quéau, directeur du GRIP (Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité), et le politologue Tanguy Stuye sont les invités de Maxime Binet ce vendredi matin dans Il faut qu'on parle sur DH Radio. Il a évidemment été question des trois sommets sur fond ukrainien qui se sont déroulés hier à Bruxelles et qui ont réuni l'Otan, l'Union européenne et le G7.