Joe Biden en Pologne ce vendredi, près de la frontière ukrainienne

Biden invite les Européens à maintenir l'unité des alliés occidentaux, Zelensky les implore de sanctionner plus durement la Russie

Le président des États-Unis et le président ukrainien se sont l'un et l'autre adressés aux chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Le premier, invité à prendre part au sommet européen, de vive voix; le second par visioconférence