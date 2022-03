L'ambassade russe en France provoque la colère des internautes après des caricatures osées

Effacée depuis, une publication partagée sur le Twitter de l'ambassade russe en France, située à Paris, a suscité l'indignation sur la Toile.

Sur la photo, on peut observer une allégorie de l'Europe, malade et zombifiée. Cette dernière reçoit des injections de "russophobie", de "néonazisme" et de "sanctions" de la part des Etats-Unis et de l'Union européenne. L'illustration est accompagnée d'une phrase laconique: "L'Europe en 2022."

Le compte, on ne peut plus officiel, avait également publié une autre caricature, elle aussi supprimée entretemps. Sur celle-ci, on peut voir les États membres de l’Union européenne lécher le postérieur américain: "La solidarité européenne en action", avait ainsi légendé l'ambassade.