Accueil International Europe Les Vingt-sept se disent prêts à (presque) tout pour dompter le prix de l’énergie La deuxième journée du sommet européen a été consacrée à un long débat sur l’énergie. Deux enjeux, complémentaires : réduire les prix et la dépendance vis-à-vis du fournisseur russe. Des achats communs au plafonnement des prix, aucune option n’est écartée. Mais rien n’a été décidé. ©AFP Olivier le Bussy





La Commission européenne en convenait elle-même, mercredi : aucune des solutions qu'elle propose pour tenter d'atténuer la hausse les prix de l'énergie n'est idéale. Et aucune n'était susceptible de recueillir l'unanimité enthousiaste des vingt-sept chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, vendredi, lors de la deuxième journée du sommet qui s'est tenu à Bruxelles. Au bout de neuf heures d'un débat intense, les dirigeants européens sont néanmoins parvenus à s'entendre sur un texte de conclusion qui n'écarte aucune option, même la plus clivante, à savoir le plafonnement du prix de gaz. Car une chose était claire : le...