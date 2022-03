À Lviv, la plus sûre des villes ukrainiennes, une vie presque normale suit son cours…

Etablir le bilan du bombardement du théâtre de Marioupol, mission presque impossible, selon une élue

Plus de 10 jours après le bombardement du théâtre de Marioupol, on ignore toujours le sort des centaines de civils qui y avaient trouvé refuge: des communications défaillantes et l'absence d'autorités locales rendent la mission quasi-impossible, a expliqué à l'AFP une élue municipale de ce port du sud-est de l'Ukraine assiégé par les forces russes.