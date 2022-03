Ukraine : la Russie continue de compter sur les armes à longue portée pour bombarder les civils, selon le Royaume-Uni (DIRECT)

03h00 :Les Russes continuent de compter sur les armes à longue portée, selon le Royaume-Uni

Les Russes continuent de bombarder toute l'Ukraine, y compris les zones densément peuplées, avec des missiles, rapporte le ministère britannique de la Défense, sur la base d'informations fournies par les services de renseignement. Le pays garde confiance dans les armes à longue portée tirées depuis le territoire russe pour éviter que ses propres avions ne soient pris pour cible par l'artillerie anti-aérienne ukrainienne. Cependant, selon les rapports américains, ces armes russes n'atteignent pas leurs cibles dans 60% des cas. En raison des problèmes d'approvisionnement, les Russes sont susceptibles de recourir à des missiles moins sophistiqués ou d'exposer leurs avions à des risques plus importants, selon les États-Unis.

02h29 : Le maire de Marioupol : "Les Russes veulent rayer la ville de la carte"

Les défenseurs de la ville portuaire ukrainienne de Marioupol offrent une "résistance héroïque" à l'agresseur russe. C'est ce qu'a déclaré le maire de la ville, Wadym Boichenko, dans la nuit de samedi à dimanche. Il y a des combats très violents autour de la ville. Le maire a accusé les militaires russes d'être "impitoyables" envers tous les habitants, y compris les Russes ethniques, de la ville désormais lourdement endommagée. "On ne leur a pas confié la tâche de protéger qui que ce soit", a déclaré le maire. "Leur mission est simplement d'effacer la ville de la surface de la terre, ainsi que ses habitants. C'est un génocide, il n'y a pas d'autres mots pour cela."

00h37 : Grande-Bretagne : les sanctions contre la Russie pourront être levées avec la paix

Les sanctions britanniques décidées contre la Russie après son invasion de l'Ukraine pourraient être levées si Moscou s'engageait à respecter un cessez-le-feu total et retirait ses troupes, a déclaré samedi la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss. Dans une longue interview, Mme Truss a précisé que le Kremlin devait également s'engager à ne plus commettre d'agression contre l'Ukraine pour que les sanctions imposées à l'encontre de centaine de personnalités et entités russes soient levées.