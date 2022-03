Valeri Sukharev, un agent russe engagé pour assassiner les opposants de Poutine?

Nous sommes le 27 février 2015. Boris Nemstov est sauvagement assassiné dans les rues de Moscou. Officiellement, un groupe de Tchétchènes a porté des coups mortels à la tête, au cœur, au foie et encore à l'estomac du politicien de 55 ans. Mais d'après nos confrères de Het Laatste Nieuws, qui relayent une enquête du collectif Bellingcat, l'histoire serait bien plus complexe que cela.

Souvent désigné comme le successeur de Boris Elstine à la tête de la Russie, Boris Nemstov a vu Vladimir Poutine devenir le nouveau leader du Kremlin. Nemstov a d'ailleurs toujours été réputé comme l'un des plus grands ennemis du gouvernement Poutine.

L'ennemi de Poutine était suivi par le Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie (FSB), et ce, depuis 2014. Et celui chargé d'espionner l'homme politique est un certain Valeri Sukharev. L'agent du FSB connaissait parfaitement les déplacements de Nemstov bien à l'avance puisqu'il réservait ses trajets quelques minutes après et arrivait toujours plus tôt que sa proie. Le collectif Bellingcat, auteur de cette enquête, affirme que l'agent n'en était pas à son premier coup.

À la base de l'empoisonnement d'Alekseï Navalny ?

Le média spécialisé en journalisme d'investigation avance que Sukharev serait également lié à l'empoisonnement d'Alekseï Navalny, opposant au régime russe et qui vient d'être condamné à neuf ans de prison.

Candidat à l'élection présidentielle en 2018, il en avait finalement été exclu avant d'être empoisonné en 2020.

Sukharev serait également lié à d'autres histoires d'empoisonnement. Toujours selon Bellingcat, il aurait pisté Dmitry Bykov entre 2018 et 2019. Résultat ? Le journaliste russe sera plongé dans le coma pour une tentative d'empoisonnement. Enfin, retour en 2015 où ce même agent du FSB aurait participé à l'empoisonnement de Vladimir Kara-Murza, vice-président de "Russie ouverte", une ONG prônant la démocratie en Russie.