E. coli dans des pizzas Buitoni: ouverture d'une enquête pour "homicides involontaires"

Une enquête pour "homicides involontaires", "tromperie" et "mise en danger d'autrui" a été ouverte après plusieurs cas graves de contamination par la bactérie Escherichia coli possiblement liés à la consommation de pizzas surgelées Buitoni, a indiqué le parquet de Paris vendredi, sollicité par l'AFP. Cette enquête, menée par le pôle de santé publique du parquet de Paris, est ouverte depuis le 22 mars. Les autorités sanitaires ont récemment établi un lien entre la consommation de ces pizzas et plusieurs cas graves de contamination, alors que des dizaines d'enfants français sont tombés malades et deux sont morts.