L’Europe et la Chine échangent leurs "points de vue opposés" sur la guerre en Ukraine

Zelensky aux Belges : "Aidez-nous. Faites-le"

Le président ukrainien a pris la parole, jeudi, devant le Parlement belge et demandé plus d’armes, plus de sanctions, plus de soutien. Il a ciblé le secteur diamantaire d’Anvers qui continue d’acheter des pierres précieuses russes. Seul le rouble sera accepté par Moscou pour payer le gaz russe.