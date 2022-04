Accueil International Europe Les invisibles de l’Élysée Emery Doligé a réalisé une très belle série de portraits des petites mains de l’Élysée. ©AFP Laure de Charette

"Je voulais donner la parole à ces gens qu'on ne voit pas, mais qui sont utiles à la République et même indispensables. Toutes ces ombres qui permettent, par leur travail, la mise en lumière de l'homme élu à la mandature suprême." Emery Doligé a réalisé une très belle série de portraits des petites mains de l'Élysée (Presses de la Cité, février 2022) : quatorze femmes et seize hommes, civils, militaires et fonctionnaires,...