En librairie : la Hongrie sous Orban Sébastien Gobert Chef du service International

Comment expliquer que Viktor Orban, l'enfant terrible de l'Europe, chantre très décrié de la démocratie illibérale, ait donc remporté un cinquième mandat, le quatrième d'affilée ? La Hongrie sous Orban (éditions Plein Jour) ne répond pas à cette interrogation. En tout cas pas directement. En lieu et place d'une analyse politique à froid, c'est une plongée dans les entrailles méconnues de la "grande plaine hongroise" que nous propose de découvrir un collectif de journalistes du média en ligne Le Courrier d'Europe centrale, sous la direction de Corentin Léotard, correspondant de La Libre à Budapest.



À travers une série de reportages qui se parcourent comme autant de cartes postales, on part dans des campagnes reculées pour constater les effets du clientélisme du Fidesz ; dans l'ancien bassin minier pour rencontrer le dernier maire communiste de Hongrie, aux frontières roumaines et serbes pour deviner les perspectives de territoires en recomposition. L'atypique maire de Kübekhaza nous parle de la modernisation de sa ville et des aménagements qu'il avait entrepris pour accueillir des réfugiés en 2015. Des plans contrariés par...