Laurent Bigorgne, la dérive toxique d’une étoile de la macronie

Accusé d’avoir drogué une collaboratrice à son insu, l’ex-directeur de l’Institut Montaigne, think tank libéral et patronal, sera jugé pour ces faits en novembre. Le dossier d’enquête, que «Libération» a pu consulter, révèle l’addiction d’un homme débordé par le travail, ayant un accès direct et permanent aux membres du gouvernement.