Accueil International Europe À Sarajevo, Strajo Krsmanovic mène la résistance culturelle depuis trente ans Cette figure de la vie culturelle de Sarajevo raconte l’évolution de son pays depuis le siège de 1992. Jean-Arnault Dérens, envoyé spécial à Sarajevo

"La situation politique de la Bosnie-Herzégovine est pire qu'au début du mois d'avril 1992. Nous n'avions pas d'armes et notre pays était agressé, mais au moins, ses frontières venaient d'être internationalement reconnues et nous avions un gouvernement légitime. Aujourd'hui, le pays est divisé en multiples entités et, au lieu d'un gouvernement, des chefferies ethniques se partagent le pouvoir et les prébendes de l'État. Si la guerre éclatait de nouveau, qui défendrait la Bosnie-Herzégovine...