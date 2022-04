Guerre en Ukraine : dans le Donbass, New York tremble sous les bombes

Petite ville industrielle au nom atypique, New York se retrouve, comme l'ensemble de l'est de l'Ukraine, sous la menace des prochaines offensives russes. Alors que les troupes d'invasion concentrent leurs efforts sur la région, les civils fuient en masse.

La ville est toujours à nous. Mais nous avons dû partir. Cela devenait trop dangereux…" L'ancienne bourgmestre adjointe de New York, Tetiana Krasko, s'est résolue à quitter sa ville le 20 mars. Trois semaines après le début de l'invasion russe. Huit ans après le début de la guerre du Donbass. Depuis le printemps 2014, Tetiana Krasko a vécu à quelques kilomètres de la ligne de front, du côté contrôlé par les forces ukrainiennes, à la merci de bombardements qui déchiraient régulièrement la nuit. "C'était huit ans de stress et de peur… Mais au moins, on vivait chez nous. Là, c'est trop." Désormais en lieu sûr dans le centre de l'Ukraine avec sa famille, elle attend et "cherche à faire quelque chose d'utile, mais je ne sais pas quoi…"

Le changement est rude pour l’abeille ouvrière qu’est Tetiana Krasko. Pendant des années, elle, son équipe municipale et un collectif d’habitants se sont mobilisés pour redonner vie à leur ville de 10 000 habitants. A sa prise de fonction, Novhorodske (traduit littéralement par "Nouvelle ville") était une localité déprimée, aux façades décrépies, aux routes défoncées traversées par des convois militaires et à la population vieillissante. A 25 kilomètres au nord de Donetsk, elle s'est trouvée confrontée à la guerre dès avril 2014, avant que la ligne de front ne s'enterre le long de son flanc sud. Quand elle a quitté son poste en 2021, la situation n'avait structurellement guère changé. Mais la mobilisation de la communauté, à partir de 2016, pour retrouver le nom historique de la ville, New York, avait fait souffler un vent d’espoir inédit.

Une histoire atypique

New York, c’est une colonie fondée au début du XIXe siècle, habitée par des Allemands mennonites invités par les tsars de Russie pour développer des territoires nouvellement conquis. L’origine du nom s’est perdue dans les méandres de l’histoire et nourrit de nombreuses légendes. L'un des bourgmestres a-t-il renommé la localité en l'honneur d'une amie américaine? Un entrepreneur de la Grande Pomme s'y était-il installé? Est-ce une erreur de translitération? Ou peut-être une plaisanterie locale? Nul ne sait. Il est en revanche établi que New York était, au tournant du XXe siècle, un pôle de modernité dans la région. Les Allemands y disposaient d’un télégraphe, d’une banque, d’une librairie, d’une école pour garçons et filles… Cette prospérité a souffert des guerres, famines et persécutions de la première moitié du siècle, emportant les Allemands dans des vagues de violences, d'émigration et de déportations. En 1951, en plein début de la guerre froide, le régime stalinien décide de faire disparaître New York de son territoire en la renommant Novhorodske.

Nouveau départ

Pour une population meurtrie par le déclin industriel des années 1990 et le début de la guerre en 2014, retrouver le nom de New York a donc signifié "nous réapproprier notre passé, retrouver un sentiment de fierté, attirer des touristes et des investisseurs, donner des perspectives aux jeunes…", explique Karina Varfolomeeva, jeune artiste et étudiante, très impliquée dans le renouveau de la communauté. Elle et sa troupe de théâtre ont monté plusieurs spectacles dans des salles prestigieuses du pays afin de raconter à leurs compatriotes leur quotidien en zone de guerre. Un drame désormais quotidien pour l'immense majorité des Ukrainiens. Karina Varfolomeeva a elle aussi quitté la ville fin mars. Il était aussi "très important de prouver que l'histoire de la région n'est pas uniquement russe ou soviétique", précise Nadiya Hordiouk, une militante locale très active sur les réseaux sociaux. "Dans le contexte de la guerre d'information russe contre l'Ukraine, nous avons contribué à démonter le discours de propagande sur un 'monde russe' prétendument uniforme. L'histoire de notre région est bien plus complexe que cela. Nous ne sommes pas des petits Russes. Nous sommes des Ukrainiens et New York, c'est l'Ukraine!" Les efforts de la communauté portent leurs fruits le 1er juillet 2021, quand la Verkhovna Rada (Parlement) avalise le retour du nom historique de New York.

L'activisme de Tetiana Krasko et de bien d'autres a permis d'obtenir le soutien politique et financier pour reconstruire une ancienne maison allemande, un centre pour retraités, une salle de gym ou encore pour organiser toutes sortes d'évènements festifs. Portée par son nom mythique, la New York ukrainienne a hébergé un festival de littérature international ou encore un "marathon de New York", populaire à travers tout le pays. Dans la région, des dizaines de localités avaient décidé de "tourner la page des traumatismes" et de saisir les opportunités offertes par la forte présence d'organisations humanitaires et par le soutien de l'État, expliquait à La Libre le gouverneur de région Pavlo Jebrivskiy en 2018. Kramatorsk, Avdiivka, Severodonetsk, sans oublier Marioupol, étaient devenues des villes dynamiques et attrayantes, malgré la proximité d'une ligne de front active.

Des espoirs anéantis par les bombes

Face aux difficultés rencontrées sur plusieurs fronts, le haut commandement russe a annoncé vouloir recentrer son offensive sur l'est de l'Ukraine. La "protection" des républiques autoproclamées de Donetsk et Louhansk et la "libération" de territoires que celles-ci revendiquent a été l'une des justifications officielles de l'invasion lancée le 24 février - même si les objectifs semblent avoir été multiples et adaptés en fonction des circonstances. Soulagée sur le nord du pays par l'évacuation de l'armée russe autour de Kiev, l'armée ukrainienne prend la menace très au sérieux. 90 % de la région de Louhansk est d'ores et déjà occupée. Du côté de la région de Donetsk contrôlée par l'Ukraine, la capitaleKramatorsk, subit de lourds bombardements depuis plusieurs jours, poussant les populations civiles à fuir en masse.

New York est victime de bombardements intenses depuis une dizaine de jours, notamment sur ses quartiers résidentiels. Le 5 avril, l'usine de phénol, principale activité économique de la ville, en activité depuis 1917, a été bombardée elle aussi. "Il faut partir maintenant", appelle Pavlo Ovstrovskiy sur les réseaux sociaux. Lui est un assistant parlementaire du député du district, qui a soutenu le projet de changement de nom. "Nos troupes ne vont pas céder notre terre, il faut donc s'attendre à des combats sans merci. Et si par malheur les Russes prennent le contrôle de New-York, on sait qu'ils n'ont absolument rien à faire des civils. Regardez à Boutcha!" Des évacuations par bus sont organisées, vidant la ville de ses habitants les plus actifs.

"Aujourd'hui, il ne reste que quelques vieux à New York. Je ne sais pas qui va en prendre soin…", se lamente Tetiana Krasko. Si Nadiya Hordiouk veut croire que "New York sera toujours ukrainienne", Tetiana Krasko se désespère sur le sort de la ville et l'anéantissement d'années d'efforts. Dans le cas où les attaques russes déboucheraient sur plus de gains territoriaux, une des principales propagandistes du Kremlin, Olga Skabaeeva, a déjà annoncé : "Cette New York… sera évidemment rebaptisée Novhorodske après la 'libération'."

