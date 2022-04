La guerre en Ukraine peut durer "des mois, voire des années"

Les forces russes pilonnent sans relâche l'est de l'Ukraine, où Moscou a annoncé vouloir désormais concentrer ses offensives. Les populations civiles, prises au piège, sont les premières victimes des violences. "Nous n'avons nulle part où aller, ça fait des jours que c'est comme ça", a commenté Volodymyr, 38 ans, devant le spectacle d'un bâtiment en flammes à Severodonetsk. Peuplée de 100 000 habitants avant le lancement de l'invasion, c'est l'une des dernières villes tenues par les Ukrainiens dans la région de Louhansk.

"Il faut évacuer […] maintenant" pendant qu'il en est temps, sous peine de "risquer la mort", a exhorté la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk. Face à la menace d'une offensive imminente dans ces régions, les espoirs de négociations restent maigres.

Solidarité occidentale

L'Otan est revenue sur le conflit à l'occasion d'une réunion qui s'est ouverte mercredi à Bruxelles des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Alliance. "La guerre peut durer longtemps, plusieurs mois, voire des années. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être préparés à un long parcours en ce qui concerne le soutien à l'Ukraine, le maintien des sanctions et le renforcement de nos défenses", a déclaré en ouverture son secrétaire général Jens Stoltenberg.

L’Otan n’intervient que pour défendre ses membres. L’Ukraine n’en est pas membre, mais rien n’empêche les trente pays de l’Alliance de lui apporter une aide. La République tchèque est ainsi le premier État membre de l’Union européenne à avoir livré à l’Ukraine de nombreux chars d’assaut T-72, des modèles soviétiques, en plus de drones et de missiles. Le Portugal a aussi annoncé qu’il allait envoyer "prochainement" du matériel militaire supplémentaire à l’Ukraine.

Réticente à fournir des armes à l’Ukraine, l’Allemagne poursuit le renforcement de ses capacités de défense en se dotant, pour la première fois, de drones armés.

Sur le front diplomatique, les États-Unis ont décrété de nouvelles sanctions "dévastatrices" qui interdiront "tout nouvel investissement" en Russie et vont appliquer les contraintes les plus sévères possible aux grandes banques russes Sberbank et Alfa Bank, ainsi qu’à plusieurs importantes entreprises publiques. Elles visent également les filles du président russe Vladimir Poutine, Maria Vorontsova et Katerina Tikhonova, âgées d’une trentaine d’années.

Ces nouvelles sanctions devaient être décidées en coordination avec le G7 et l’Union européenne. Les Vingt-Sept sont à l’étude d’un nouveau paquet de sanctions proposé par la Commission.