La mère d'un enfant malade après avoir mangé un chocolat Kinder témoigne: "S'il doit être hospitalisé, franchement il y a de quoi être en colère"

À deux semaines de Pâques, plusieurs dizaines de cas de salmonellose, une bactérie qui peut se transmettre par le lait, ont été détectés en Europe, les soupçons se tournant vers des produits chocolatés Kinder fabriqués en Belgique et rappelés par le fabricant Ferrero.

Ferrero a rappelé une série de produits Kinder fabriqués dans son usine d'Arlon en Belgique, et qui étaient commercialisés en France, en Belgique, au Royaume-Uni, en Irlande du Nord, en Allemagne et en Suède.

Du côté français, 21 malades ont été signalés par le Centre national de référence des salmonelles de l'Institut Pasteur, dont 15 ont indiqué avoir consommé les produits Kinder concernés, selon Santé Publique France. L'âge médian des cas est de 4 ans.

Comme le relaient nos confrères de RTL France, une jeune maman a d'ailleur témoigné pour raconter le calvaire vécu par son fils de 18 mois. Le petit Maïron est en effet tombé malade après avoir mangé un chocolat de la marque. Ses symptômes? Fièvre, diarrhées aiguës et vomissements. La mère et son enfant ont immédiatement été consulter un médecin qui s'est voulu rassurant mais qui a tout de même précisé que l'enfant devait aller aux urgences "si jamais il se met à ne pas assez boire et qu'il vomit encore de grosses quantités."

"S'il doit être hospitalisé pour un oeuf Kinder, franchement il y a de quoi être en colère. On leur donne des choses pensant leur faire plaisir et au final, on les rend malades", a conclu la jeune femme.