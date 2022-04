Un vol New York - Paris passé proche du crash à Roissy: "L'avion a fait à peu près n'importe quoi"

Le média français Le Point a révélé sur son site ce mercredi qu'un drame a été évité de justesse mardi matin peu avant l'atterrissage à l'aéroport de Roissy d'un vol Air France New York - Paris.

Nos confrères expliquent que pour une raison inconnue, l'avion n'a subitement plus réagi aux commandes. C'est finalement grâce à une remise de gaz que le pire a été évité de justesse.

Le Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) a confirmé l'information en annonçant mercredi enquêter pour déterminer les causes de l'"incident grave", survenu sur le Boeing 777 d'Air France. "Instabilité des commandes de vol en finale, remise des gaz, dureté des commandes et oscillations de trajectoire... BEA ouvre une enquête de sécurité", a indiquéle BEA sur Twitter.

A noter que des extraits audio des échanges entre le cockpit et la tour de contrôle mis en ligne sur internet témoignent de l'incident. "Stop, stop", dit l'un des pilotes à son collègue, d'une voix stressée. "Je vous rappelle", dit-il ensuite à la tour de contrôle qui le contactait.

"On a remis les gaz, 4.000 pieds (environ 1.300 mètres), on va les maintenir, on va vous rappeler", dit-il ensuite. Les données du vol visibles sur le site FlightRadar indiquent que l'avion se trouvait peu auparavant à 400 mètres d'altitude.

"On a remis les gaz donc, problème de commandes de vol, l'avion a fait à peu près n'importe quoi", explique le pilote à la tour une fois la situation stabilisée.

Selon Air France, "la remise de gaz est définie par les autorités, les constructeurs aéronautiques et Air France comme une procédure normale qui va dans le sens de la sécurité".

"Les équipages sont formés et régulièrement entraînés à ces procédures pratiquées par l'ensemble des compagnies aériennes afin de garantir la sécurité des vols et des passagers qui sont des impératifs absolus pour Air France", ajoute la compagnie qui "comprend et regrette l'inconfort ayant pu être ressenti par les clients."