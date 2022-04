Les deux filles du président russe sont toujours restées à l’écart de la sphère publique, et l’on ne sait que peu de choses à leur sujet.

Maria Vorontsova et Katerina Tikhonova, les mystérieuses filles de Poutine

Les deux filles du président russe, Vladimir Poutine, sanctionnées mercredi par les États-Unis en raison des "atrocités en Ukraine", sont toujours restées à l'écart de la sphère publique, et on ne sait que peu de choses à leur sujet. Le Trésor américain a identifié les deux femmes comme Maria Vorontsova et Katerina Tikhonova.

La biographie officielle du président russe sur le site du Kremlin affirme que sa fille Maria est née en 1985 avant que la famille ne déménage à Dresde (Allemagne de l’Est) où Poutine était envoyé comme agent du KGB. Sa seconde fille, Katerina, est née l’année suivante dans cette ville. La seule photo des deux femmes les montre en petites filles avec des rubans dans leurs tresses blondes. Quelques rares remarques au fil des ans de Vladimir Poutine révèlent que ses filles ont reçu leur éducation supérieure en Russie, parlent plusieurs langues européennes et vivent en Russie. Mais le grand public ne connaît que peu de choses à leur sujet, le Kremlin ayant fait le black-out sur la vie de famille de Poutine.

Selon certains médias russes, Maria Vorontsova est endocrinologue dans une grande entreprise de recherche médicale focalisée sur les traitements contre le cancer et qui possède des liens avec l’État russe. Katarina serait une mathématicienne qui dirige une fondation scientifique et technologique affiliée à la principale université d’État de Russie. Elle est également danseuse professionnelle de rock and roll acrobatique, selon ces mêmes médias.

En 2019, Vladimir Poutine avait refusé de répondre directement à une question sur l’influence grandissante de ses filles en affaires et leurs liens avec l’État.

Le président russe ne reconnaissait pas en outre que Maria Vorontsova et Katarina Tikhonova étaient ses filles, les désignant simplement comme des "femmes". Plusieurs années plus tôt, à une autre conférence de presse, Vladimir Poutine avait pourtant affirmé être "fier d'elles" . "Elles continuent d'étudier et de travailler", avait-il dit, ajoutant qu'elles n'étaient "impliquées dans aucune activité d'affaires", ni "en politique". En 2020, dans une interview, le président russe avait précisé qu'il avait des petits-enfants, sans pour autant donner leur nombre.