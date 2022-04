Guerre en Ukraine : la situation à Borodianka est "bien plus horrible" qu'à Boutcha, affirme Zelensky (DIRECT)

7h : Ursula Von der Leyen et Josep Borrell en route vers Kiev

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a pris le train vendredi matin tôt pour rejoindre Kiev, la capitale ukrainienne, en compagnie du chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell. Elle y rencontrera le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'Allemande a débuté son voyage à Przemysl, ville du sud-est de la Pologne, toute proche de la frontière ukrainienne.

Le voyage d'Ursula von der Leyen et Josep Borrell a lieu quelques jours après la révélation des images de Boutcha, proche de Kiev, qui ont choqué internationalement et ont entre autres poussé l'UE à avancer sur un nouveau paquet de sanctions visant le Kremlin. La Commission avait exposé sa proposition de ce "5e paquet" de sanctions européennes mardi dernier.

Pour la première fois, elle suggérait de toucher directement aux importations de sources d'énergie depuis la Russie, ciblant le charbon.

Les représentants des 27 Etats membres auprès de l'UE ont donné leur feu vert jeudi soir à ce 5e paquet. Il doit être formellement adopté, par procédure écrite, avant d'être publié de manière détaillée au Journal officiel de l'UE. Cela devrait avoir lieu ce vendredi, indiquait jeudi soir la présidence française du Conseil de l'UE.

Les sanctions comportent l'arrêt des importations de charbon russe, mais cet embargo ne serait effectif que dans quatre mois. Comme l'avait annoncé la Commission, le nouveau paquet de sanctions comprend d'autres nouvelles interdictions d'importations depuis la Russie (entre autres bois, ciment, alcools, pour 5,5 milliards d'euros, selon la Commission), et élargit aussi la liste des produits interdits d'exportation vers Moscou (pour 10 milliards d'euros supplémentaires).

Autres mesures phares: l'interdiction d'accès aux ports européens pour les navires russes ou exploités pour le compte d'une entité russe (avec dérogations pour des produits essentiels), et l'interdiction d'accès aux transporteurs routiers russes et bélarusses.

Le point à 6h30 :

Les autorités ukrainiennes s'efforcent d'évacuer les civils des régions de l'Est, menacées par une offensive russe, le président Volodymyr Zelensky affirmant que les destructions à Borodianka sont pires encore que celles constatées récemment près de la capitale après le départ des forces russes.

Alors que la Russie multiplie ses attaques dans le sud et l'est, Kiev -- où sont attendus vendredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et du chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell --, constate la véritable étendue des dégâts dans des régions désormais abandonnées par les forces de Moscou.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que les destructions à Borodianka, près de Kiev, étaient pires par rapport à Boutcha, où les images de cadavres dans les rues ont suscité une indignation internationale.

Vingt-six corps ont été extraits par les secouristes ukrainiens des décombres de deux immeubles d'habitation à Borodianka, au nord-ouest de Kiev, a annoncé jeudi sur Facebook la procureure générale d'Ukraine Iryna Venediktova.

Dans un message vidéo jeudi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré que la situation à Borodianka est "bien plus horrible" qu'à Boutcha. "Il y a plus de victimes".

Mais c'est aussi à l'est du pays, désormais cible prioritaire de Moscou, que l'attention se porte. Le porte-parole du Kremlin a reconnu jeudi que les forces russes avaient déjà subi dans cette région "des pertes militaires importantes", évoquant une "immense tragédie".

Redoutant une offensive contre ces régions, les autorités ukrainiennes ont à nouveau appelé la population civile à les quitter.

Les forces russes ont "endommagé la voie ferrée à Shastya. Désormais, l'évacuation aura lieu uniquement par bus", a indiqué le gouverneur de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï.

"Toutes les horreurs que nous avons connues risquent d'empirer. Ne vous condamnez par à la mort vous-mêmes! Partez! Les prochains jours seront la dernière chance" pour une évacuation, a-t-il lancé sur Facebook.

Et a Donestk, le chef de l'administration militaire régionale Pavel Kirilenko a indiqué que trois trains d'évacuation avaient été immobilisés temporairement après une frappe russe contre une voie ferrée.

4h10 : Le consul général russe fait partie des diplomates expulsés de Belgique

Le consul général russe Georgy Kuznetsov va être expulsé de Belgique parmi les diplomates soupçonnés d'activités d'espionnage, rapportent De Standaard et Gazet van Antwerpen vendredi. La ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès (MR) avait annoncé la semaine dernière à la Chambre la décision d'expulser de Belgique 21 diplomates russes, pour leur implication dans des opérations d'espionnage et d'influence menaçant la sécurité du pays. La ministre n'a donné aucun détail sur l'identité des 21 Russes concernés, mais De Standaard a appris que l'un d'eux est le consul général Georgy Kuznetsov. Il devrait prendre, avec d'autres, un vol vers Moscou ce week-end.

Georgy Kuznetsov est une figure bien connue à Anvers. Il entretient de bons contacts avec plusieurs hauts dignitaires flamands. Le 26 janvier, le député flamand Filip Dewinter (Vlaams Belang) avait notamment publié sur Twitter une photo de lui aux côtés de Georgy Kuznetsov au Parlement flamand. À cette époque, le député affichait encore ouvertement sa sympathie pour la Russie et Vladimir Poutine. Sous-titrant la photo, il écrivait: "La diffamation anti-Poutine et anti-Russie ne nous aide pas. La neutralité est le 'message'. La Russie est notre alliée. Pas un ennemi."

Filip Dewinter avait également invité le consul général russe le 10 mars en tant qu'orateur pour le Hertogfonds, une asbl anversoise qui promeut "la culture flamande et la civilisation européenne". Mais l'intervention avait été annulée en raison du début de l'invasion russe. Depuis, il n'a plus affiché sa sympathie pour Poutine.

En janvier, Georgy Kuznetsov avait aussi eu des contacts officiels avec la gouverneure d'Anvers Cathy Berx (CD&V). Ses rencontres ne se limitaient pas au monde politique. Il avait également visité le port de Zeebrugge, la société de dragage Deme et avait rencontré des membres de la police locale anversoise "pour les remercier des missions de surveillance au consulat".

Selon les services de renseignement, Kuznetsov recherchait avant tout des informations pouvant être utiles au régime russe lors de ses diverses rencontres.

00h41 : Plus de 100 attaques confirmées contre des services de santé selon l'OMS

L'Organisation mondiale de la santé a confirmé jeudi plus de 100 attaques contre les services de santé en Ukraine et demandé l'accès humanitaire à la ville de Marioupol assiégée par les forces russes. "À ce jour, l'OMS a vérifié 103 attaques contre les services de santé, avec 73 personnes tuées et 51 blessées, dont des agents de santé et des patients", a déclaré le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse, qualifiant ce bilan de "sombre".

Parmi les attaques confirmées, 89 ont touché des établissements de santé et la plupart des autres des services de transport, notamment des ambulances.

"Nous sommes scandalisés par la poursuite des attaques contre les services de santé", a poursuivi le chef de l'OMS, ajoutant qu'elles constituaient "une violation du droit humanitaire international".

S'exprimant lors d'une précédente conférence de presse à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, le directeur de la branche européenne de l'OMS, Hans Kluge, a déploré que certaines zones touchées restaient hors de portée de l'aide sanitaire.

"L'OMS a été capable de livrer du matériel permettant de sauver des vies dans de nombreuses zones touchées, mais il est vrai que certaines restent très difficiles", a-t-il reconnu. "Je pense que la priorité, clairement, est Marioupol", a-t-il affirmé.

L'armée russe et ses alliés séparatistes assiègent la ville depuis des semaines et font face à une résistance ukrainienne acharnée.

La situation humanitaire y est catastrophique, selon les deux camps, et la ville largement en ruine, avec une grande inquiétude sur le sort des civils de cette cité de plus de 400.000 habitants avant l'invasion russe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait accusé mercredi la Russie de bloquer l'accès humanitaire à Marioupol pour dissimuler les "milliers" de victimes.

Jusqu'à présent, l'OMS "a pu livrer 185 tonnes de matériel médical aux zones les plus touchées du pays, permettant d'atteindre un demi-million de personnes", selon M. Kluge.

Il a également noté que "50 % des pharmacies ukrainiennes sont présumées fermées et que 1.000 établissements de santé se trouvent à proximité de zones de conflit ou de zones de contrôle modifiées".

M. Kluge a également souligné que les attaques contre les services de santé constituaient une "violation manifeste du droit humanitaire international", mais a ajouté que l'organisation n'a pas directement attribué la responsabilité de ces attaques, soulignant "ne pas avoir de mandat" pour le faire.

00h16 : Macron évoque le "cynisme" de Poutine et un "refus explicite" concernant Marioupol

Le président français Emmanuel Macron a évoqué jeudi un dialogue "ingrat" et le "cynisme au rendez-vous de chaque discussion" avec son homologue russe Vladimir Poutine, affirmant avoir reçu "un refus explicite" à une opération humanitaire à Marioupol. "Ce rôle de dialogue avec le président russe est ingrat, je passe des heures à discuter. Le cynisme est au rendez-vous de chaque discussion, ce n'est jamais une partie de plaisir... Mais c'est mon devoir", a-t-il répondu à des lecteurs du journal français Le Parisien.

Il a ajouté ne pas espérer de "débouché" au conflit russo-ukrainien avant "mi-mai", tout en soulignant que le dialogue "aura été utile pour préparer la paix demain".

Il accuse en outre le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, qui l'avait critiqué pour dialoguer avec Vladimir Poutine, d'être "un antisémite d'extrême droite, qui interdit les LGBT".

La veille, il l'avait déjà accusé de "s'immiscer dans la campagne politique française", pointant sa proximité avec sa rivale d'extrême droite à la présidentielle Marine Le Pen.

Ces propos d'Emmanuel Macron interviennent au moment où Moscou a taxé d'"absurdes" jeudi les déclarations du porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal "sur le prétendu manque d'approbation de la Russie pour l'évacuation des civils de Marioupol".

"La partie russe est prête à déployer des couloirs humanitaires dans n'importe quelle direction dès que possible et à assurer l'évacuation en toute sécurité des civils", a assuré le ministère de la Défense.

D'après Emmanuel Macron, "le pouvoir russe choisit les gens qui sortent pour les amener en Russie".

"Ce n'est donc pas une opération humanitaire. La France, elle, propose un corridor, avec la Croix-Rouge internationale. La Russie le refuse: cela l'isole diplomatiquement", a-t-il ajouté.

Selon lui, "quand la France propose une opération humanitaire à Marioupol et qu'il y a un refus explicite du président russe, au moins les choses sont claires".

Gabriel Attal avait déclaré jeudi, "au nom du gouvernement français", que "les frappes de la Russie contre l'hôpital pédiatrique de Marioupol (étaient) inhumaines et lâches".

L'armée russe et ses alliés séparatistes assiègent Marioupol depuis des semaines et font face à une résistance ukrainienne acharnée. La situation humanitaire y est catastrophique, selon les deux camps, et la ville largement en ruine.