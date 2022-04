Le Conseil de l’Europe veut défendre les droits des enfants confrontés à la guerre

Changement climatique, pandémie, guerre en Ukraine… Les crises se multiplient et ce sont les plus jeunes qui sont les plus menacés car ce sont les plus vulnérables, a rappelé ce jeudi à Rome, la Secrétaire générale du Conseil de l’Europe Marija Pejčinović Burić en ouverture de la conférence de la Stratégie 2022-2027 pour les droits de l’enfant.