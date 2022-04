Un nouveau sommet européen sur l'Ukraine, l'énergie et la défense les 30 et 31 mai

Un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'UE se tiendra les 30 et 31 mai prochains, a annoncé vendredi le président du Conseil européen, Charles Michel. À l'ordre du jour figureront notamment la défense, l'énergie et l'Ukraine, a précisé le Belge sur Twitter. L'opportunité de tenir un nouveau sommet extraordinaire en mai avait été envisagée dès les sommets de Versailles (10 et 11 mars) et de Bruxelles (24 et 25 mars), au cours duquel avait été reçu le président des États-Unis Joe Biden. La présidence française du Conseil de l'UE avait en outre annoncé, avant sa prise de fonctions, qu'elle organiserait au premier semestre 2022 un sommet extraordinaire sur la défense.

Depuis l'assaut russe sur l'Ukraine le 24 février dernier, les Vingt-sept sont convenus de se départir de leur dépendance énergétique à la Russie et ont validé leur nouvelle stratégie de défense européenne, en même temps que l'UE débloquait des financements pour aider les États membres à armer l'Ukraine. Un milliard d'euros a déjà été validé, auquel le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a proposé ces dernières heures d'ajouter 500 millions d'euros.