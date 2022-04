En France, la problématique des déserts médicaux gagne du terrain

En Seine-Saint-Denis, l’âge moyen des médecins généralistes est de 54 ans. Le Dr Rousset en a 70. "Je fais des années sup’, plaisante-t-il. Je continue parce que j’aime mon métier, et parce que je n’ai pas de successeur. Quand je me suis installé il y a 40 ans à Stains, j’ai cravaché pour avoir une patientèle. Aujourd’hui, je la cède gratuitement et personne n’en veut." Reportage.